Tiempo variable el fin de semana: 20 ºC el sábado y rachas de viento el domingo

Hoy, viernes, las nubes serán abundantes. Después de algunos chubascos a primeras horas en la costa, la situación será más tranquila. Puede llover, pero de forma más débil y ocasional, afectando sobre todo al interior. El viento soplará bastante variable: en la costa predominarán los vientos del este-nordeste, mientras que hacia el interior los vientos irán evolucionando a vientos de componente sur a lo largo del día. Las temperaturas máximas se moverán entre los 14 y 17 ºC.

El sábado, abundarán las nubes en las comarcas del interior, mientras que hacia la costa podrán abrirse claros a lo largo del día. Los chubascos serán intermitentes, con mayor frecuencia durante la segunda mitad del día y afectando en menor medida a las comarcas costeras. El viento soplará del suroeste, a ratos intenso y favorecerá la subida de las temperaturas, sobre todo en la zona en la zona cantábrica, donde podrán alcanzarse los 20 °C. Por la tarde el viento girará a oeste-noroeste en la costa.

El domingo arreciarán los vientos del suroeste, soplando con rachas muy fuertes en zonas expuestas; por la tarde virarán momentaneamente al oeste y perderán fuerza. La lluvia volverá a hacer acto de presencia, sobre todo durante la segunda mitad del día y en las comarcas del interior. Refrescará en la mitad sur, mientras que en la zona cantábrica las temperaturas no sufrirán cambios.