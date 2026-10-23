Viernes desapacible antes de un fin de semana tranquilo con temperaturas suaves

Tras un inicio de viernes con lluvia y mucho viento, el fin de semana llega cambio y nos ofrecerá dos días tranquilos con temperaturas templadas, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

Este viernes el tiempo estará más revuelto en la costa. Con la llegada del frente el viento ha girado a oeste-noroeste con intensidad en el litoral donde seguirá siendo desapacible el resto del día. El frente ha dejado algunos chubascos a primeras horas de la mañana, sobre todo en el norte, pero el resto del día no esperamos lluvia en el interior y se alternarán las nubes con los claros. En la costa y en zonas cercanas, sin embargo, la nubosidad será más abundante y se producirán algunos chubascos ocasionales, especialmente en el nordeste. Durante las horas centrales la temperatura se situará entre 15-17º y las mínimas del día se darán por la noche.

Hoy está en vigor el aviso naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación, ya que se esperan olas de más de 5 metros a partir del mediodía.

El fin de semana llega cambio. El sábado , ambiente tranquilo, con nube medias y altas. A primeras horas de la mañana en la mitad norte la nubosidad será abundante, sin descartar algún chubasco en el nordeste de Gipuzkoa y Lapurdi. El resto del día, el ambiente será claro, con nubosidad de tipo medio y alto. El viento del oeste irá perdiendo fuerza. Las primeras horas serán frías, pero las horas centrales serán suaves, con máximas entre 17-19º.