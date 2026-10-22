El Gobierno Vasco activará este viernes, 23 de octubre, entre las 12:00 y las 21:00 horas, la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas ante el empeoramiento significativo del estado de la mar previsto a lo largo de la jornada.



Asimismo, se activarán diversos avisos amarillos por riesgo marítimo-costero para la navegación, por proyecciones de agua y salpicaduras y por impacto en costa, coincidiendo este último con la pleamar de la tarde.



Según Euskalmet, durante la jornada de este viernes el viento del oeste-suroeste soplará con intensidad, con rachas fuertes y muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en el litoral. A lo largo de la mañana irá girando a oeste-noroeste, manteniendo su intensidad hasta perder fuerza progresivamente durante la tarde-noche. Esta situación provocará un empeoramiento significativo del estado de la mar.



Durante la madrugada, la altura de ola significante irá aumentando hasta superar los 3,5 metros y rondará los 5 metros hacia el mediodía. A partir del mediodía, la altura de ola significante podría superar los 5 metros, con mar de fondo del noroeste que levantará olas de entre 4 y 5 metros y periodos de 14-15 segundos.

Tiempo revuelto para el viernes

El viernes, tiempo más revuelto, sobre todo en la costa. De madrugada el viento soplará del sur dejando unas primeras horas muy templadas, pero a primeras horas de la mañana nos alcanzará un frente y el viento girará a oeste con intensidad en la costa donde será desapacible el resto del día.

A primeras horas de la mañana podría llover algo, pero el resto del día se alternarán las nubes con los claros, con tiempo seco en el interior. En la costa, sin embargo, la nubosidad será más abundante y se producirán algunos chubascos ocasionales, especialmente a partir de media tarde y en el nordeste. Las temperaturas máximas tienden a bajar algo y las mínimas se registrarán al final del día.