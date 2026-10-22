Tubos Reunidos, en situación crítica
El principal acreedor, la SEPI, le reclama los 150 millones de euros que le adeuda la empresa; una deuda que, según el acreedor, debería asumir el nuevo inversor. Así, en esas condiciones, parece complicado que aparezca algún comprador.
El futuro de Tubos Reunidos no está garantizado, y cada vez se está poniendo más difícil que aparezca algún comprador o inversor que le permita salir adelante.
De hecho, según ha podido saber Orain, el principal acreedor de la empresa, la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales), le reclama 150 millones de euros que le adeuda la empresa.
Además, el 5 de octubre remitió un escrito al juez en el que le reclamaba que esa deuda debería ser asumida por quien compre la empresa. La SEPI advierte de que, en caso de que el juez no cumpla con su petición, acudirá a los tribunales europeos.
Así, se complica aún más la posibilidad de que Tubos Reunidos encuentre un comprador o inversor, ya que hasta ahora, los inversores han exigido que no haya deudas.
A falta de esos compradores o inversores, la empresa se vería abocada a cerrar y despedir a sus empleados.
Cinco inversores
Los cinco inversores interesados en adquirir Tubos Reunidos se reunirán la semana que viene con los sindicatos, según se lo comunicó este miércoles el administrador concursal a los comités de empresa.
En esa reunión, los cinco interesados en adquirir la empresa, en parte o en su totalidad, detallarán a los sindicatos sus planes y los ajustes laborales que pretenden. Tres de ellos proponen mantener la actividad en las dos plantas, dos sólo en Trapaga (Bizkaia), y todos prevén hacer ajustes laborales y de plantilla.
Tras esas reuniones, podría empezar la negociación con los sindicatos, que influirá mucho en la viabilidad de esos planes. El proceso culminará a mediados de diciembre, cuando se presentarán las ofertas vinculantes definitivas.
La dirección de Tubos Reunidos asegura que su situación financiera sigue siendo crítica, pero tiene carga de trabajo para varios meses y asegura que pagará sin problemas la nómina de este mes.