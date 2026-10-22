El futuro de Tubos Reunidos no está garantizado, y cada vez se está poniendo más difícil que aparezca algún comprador o inversor que le permita salir adelante.

De hecho, según ha podido saber Orain, el principal acreedor de la empresa, la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales), le reclama 150 millones de euros que le adeuda la empresa.

Además, el 5 de octubre remitió un escrito al juez en el que le reclamaba que esa deuda debería ser asumida por quien compre la empresa. La SEPI advierte de que, en caso de que el juez no cumpla con su petición, acudirá a los tribunales europeos.

Así, se complica aún más la posibilidad de que Tubos Reunidos encuentre un comprador o inversor, ya que hasta ahora, los inversores han exigido que no haya deudas.

A falta de esos compradores o inversores, la empresa se vería abocada a cerrar y despedir a sus empleados.