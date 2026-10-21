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Los cinco inversores interesados en comprar Tubos Reunidos se reunirán la semana que viene con los sindicatos

En esa reunión, los cinco interesados en adquirir la empresa, en parte o en su totalidad, detallarán a los comités de empresa sus planes y los ajustes laborales que pretenden.
Tubos Reunidoseko langileen protesta Bilbon
Imagen de una protesta de la plantilla de Tubos Reunidos en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosen interesa duten bost inbertitzaileak sindikatuekin bilduko dira datorren astean

EITB

Última actualización

Los cinco inversores interesados en adquirir Tubos Reunidos se reunirán la semana que viene con los sindicatos, según se lo ha comunicado este miércoles el administrador concursal a los comités de empresa.

En esa reunión, los cinco interesados en adquirir la empresa, en parte o en su totalidad, detallarán a los sindicatos sus planes y los ajustes laborales que pretenden. Tres de ellos proponen mantener la actividad en las dos plantas, dos sólo en Trapaga (Bizkaia), y todos prevén hacer ajustes laborales y de plantilla.

Tras esas reuniones, podría empezar la negociación con los sindicatos, que influirá mucho en la viabilidad de esos planes. El proceso culminará a mediados de diciembre, cuando se presentarán las ofertas vinculantes definitivas.

La dirección de Tubos Reunidos asegura que su situación financiera sigue siendo crítica, pero tiene carga de trabajo para varios meses y asegura que pagará sin problemas la nómina de este mes.

Liquidación

Estas reuniones se producirán después de que este martes se diera a conocer que el consejo de administración de Tubos Reunidos, de acuerdo con la Administración Concursal, haya decidido solicitar al Juzgado la apertura de la fase de liquidación de la matriz del grupo, por la que no se había recibido ninguna oferta. Esta decisión también viene motivada por la imposibilidad de alcanzar un convenio con los acreedores.

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