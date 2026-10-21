Los cinco inversores interesados en adquirir Tubos Reunidos se reunirán la semana que viene con los sindicatos, según se lo ha comunicado este miércoles el administrador concursal a los comités de empresa.

En esa reunión, los cinco interesados en adquirir la empresa, en parte o en su totalidad, detallarán a los sindicatos sus planes y los ajustes laborales que pretenden. Tres de ellos proponen mantener la actividad en las dos plantas, dos sólo en Trapaga (Bizkaia), y todos prevén hacer ajustes laborales y de plantilla.



Tras esas reuniones, podría empezar la negociación con los sindicatos, que influirá mucho en la viabilidad de esos planes. El proceso culminará a mediados de diciembre, cuando se presentarán las ofertas vinculantes definitivas.



La dirección de Tubos Reunidos asegura que su situación financiera sigue siendo crítica, pero tiene carga de trabajo para varios meses y asegura que pagará sin problemas la nómina de este mes.