Tubos Reunidos erosteko interesa duten bost inbertitzaileak sindikatuekin bilduko dira datorren astean
Bileran, enpresa osorik edo zatika erosteko interesa duten bostek beren planak eta aurreikusten dituzten lan-doikuntzak zehaztuko dizkiete langile-batzordeei.
Asteazkenean, konkurtso-administratzaileak langile-batzordeei jakinarazi die Tubos Reunidos erosteko interesa duten bost inbertitzaileak sindikatuekin bilduko direla datorren astean.
Bilera horretan, enpresa osorik edo zatika erosi nahi duten bostek sindikatuei beren planak eta aurreikusitako lan-egokitzapenak zehaztuko dizkiete. Horietako hiruk jarduera bi lantegietan mantentzea proposatzen dute, bik Trapagan (Bizkaia) bakarrik, eta denek aurreikusten dute lan baldintzen eta plantillaren egokitzapenak egitea.
Bilera horien ondoren, sindikatuekiko negoziazioa has liteke, eta horrek eragin handia izango du planen bideragarritasunean. Prozesua abenduaren erdialdean amaituko da, eta orduan aurkeztuko dira behin betiko eskaintza lotesleak.
Tubos Reunidosen zuzendaritzak berretsi du bere finantza-egoera kritikoa dela oraindik, baina hilabete batzuetarako lan-karga duela, eta ziurtatu du arazorik gabe ordainduko duela hil honetako nomina.
Likidazioa
Bilera horiek astearte honetan egingo dira, Tubos Reunidoseko administrazio-kontseiluak, Konkurtso Administrazioarekin bat etorriz, taldearen matrizearen likidazio-fasea irekitzeko eskatzea erabaki duela jakinarazi ondoren. Fase horretan ez zen eskaintzarik jaso. Hartzekodunekin hitzarmen bat lortzeko ezintasunak ere eragin du erabaki hori.