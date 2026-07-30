Tubos Reunidos triplica sus números rojos y pierde 88,19 millones en el primer semestre de 2026

Tubos Reunidos, actualmente en concurso de acreedores, registró unas pérdidas de 88,19 millones de euros en el primer semestre de 2026. Esta cifra prácticamente triplica los 28,9 millones que perdió en el mismo periodo del año anterior.

Según los datos remitidos por la siderúrgica a la CNMV, las cuentas de la primera mitad del año sufrieron también el impacto de un coste extraordinario de 39 millones de euros por el deterioro de sus activos, tras revisar su actividad y su actual situación concursal.

La cifra de negocio de la empresa se desplomó un 51,7%, pasando de los 205 millones del año pasado a 99,3 millones de euros en los primeros seis meses de 2026. Este fuerte descenso se debió, según las fuentes, a la paralización de la actividad durante unos tres meses, provocada por los paros intermitentes y las huelgas en la planta de Amurrio mientras se negociaba el expediente de regulación de empleo (ERE).

A pesar de las dificultades financieras reportadas, el grupo empresarial ha destacado que mantiene una caja disponible de 21 millones de euros a fecha de 30 de junio (dos meses después de declarar el concurso de acreedores). Además, la dirección afirma estar completamente al corriente de pago de todas sus obligaciones adquiridas tras el inicio de dicho proceso legal.