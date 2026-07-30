Tubos Reunidos triplica sus números rojos y pierde 88,19 millones en el primer semestre de 2026
Tubos Reunidos, actualmente en concurso de acreedores, registró unas pérdidas de 88,19 millones de euros en el primer semestre de 2026. Esta cifra prácticamente triplica los 28,9 millones que perdió en el mismo periodo del año anterior.
Según los datos remitidos por la siderúrgica a la CNMV, las cuentas de la primera mitad del año sufrieron también el impacto de un coste extraordinario de 39 millones de euros por el deterioro de sus activos, tras revisar su actividad y su actual situación concursal.
La cifra de negocio de la empresa se desplomó un 51,7%, pasando de los 205 millones del año pasado a 99,3 millones de euros en los primeros seis meses de 2026. Este fuerte descenso se debió, según las fuentes, a la paralización de la actividad durante unos tres meses, provocada por los paros intermitentes y las huelgas en la planta de Amurrio mientras se negociaba el expediente de regulación de empleo (ERE).
A pesar de las dificultades financieras reportadas, el grupo empresarial ha destacado que mantiene una caja disponible de 21 millones de euros a fecha de 30 de junio (dos meses después de declarar el concurso de acreedores). Además, la dirección afirma estar completamente al corriente de pago de todas sus obligaciones adquiridas tras el inicio de dicho proceso legal.
Te puede interesar
Euskadi estudiará la compra conjunta de forrajes ante las escasez de pastos por la sequía
Representantes del sindicato ENBA y de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) se han reunido en Lakua con el Gobierno Vasco para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector.
La compraventa de vivienda sube un 8,2 % en Navarra y cae un 13,6 % en Euskadi durante el mes de mayo
Según el Consejo General del Notariado, el precio de la vivienda en Navarra se ha encarecido un 13,5 %, mientras en Euskadi se mantiene estable.
BBVA gana 6051 millones hasta junio, un 11 % más, impulsado por los ingresos recurrentes y el aumento de los créditos
La entidad anuncia un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2000 millones de euros, cuyo primer tramo, de 1000 millones, comenzará el 5 de agosto.
El IPC interanual en el Estado español repunta hasta el 3,5 % por la subida de combustibles y electricidad
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), ha aumentado una décima, hasta el 3 %.
Será noticia: Mesa del Cambio Climático y la Agricultura, cenas solidarias en San Sebastián y guerra en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco compra el 1 % de Enagás por unos 45 millones de euros
Esta adquisición es la primera inversión directa realizada a través del fondo Indartuz.
La patronal alerta sobre la viabilidad futura del 20 % de empresas del metal de Bizkaia
El último informe de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal muestra una caída de la rentabilidad y de la inversión de las empresas y evidencia un absentismo del 10,4 %.
La mayoría sindical de Osakidetza anuncia huelga en otoño por la mejora laboral "de todos los colectivos"
Tras rechazar el acuerdo del SME con el Departamento de Salud por ser "parcial", LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT iniciarán movilizaciones a partir de septiembre porque "un modelo basado en horas extraordinarias no es sostenible".
San Sebastián da luz verde a la ordenanza del impuesto turístico, con la previsión de recaudar 8 millones al año
El alcalde Jon Insausti ha asegurado que el objetivo de este nuevo impuesto será que quienes visitan la ciudad "contribuyan a financiar los servicios públicos".