Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 30 de julio de 2026:

- Mesa del Cambio Climático y la Agricultura: El sindicato ENBA y el Gobierno Vasco participan en la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura para analizar la evolución y afección de la sequía, junto al resto de agentes sectoriales.

- Cenas solidarias en San Sebastián: El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, recibe en el consistorio a representantes de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) tras la prohibición del Ayuntamiento de repartir cenas solidarias en la ciudad.

- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán en represalia por los ataques de Irán en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.