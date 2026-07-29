Según el informe, en cuya elaboración han participado 207 compañías, la actividad de las empresas del sector ha mejorado, aunque aún son más las que no alcanzan sus previsiones (casi el 25 % ha registrado una actividad inferior a la prevista frente al 21 % que ha superado expectativas).



Por su parte, la facturación de las empresas ha crecido en el primer semestre un 0,83 %, superando ligeramente las previsiones. La patronal metalúrgica prevé que el crecimiento anual será del 1,23.



Según San Miguel, los datos son mejores, pero hay que interpretarlos con "cautela" ya que se parte "de niveles especialmente bajos" y la corrección es "de mínimos". A su juicio, el sector ha abandonado la franja "mala" y entra en la parte de la banda considerada "normal", logrando frenar "la fuerte caída" de los últimos dos años.



Ello, según ha puntualizado, no significa "bonanza" o recuperación, sino que representa una situación de "estabilidad". Las previsiones para el segundo semestre de 2026 se mantienen en esa misma banda, sin expectativas de mejora.

