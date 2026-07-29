La patronal alerta sobre la viabilidad futura del 20 % de empresas del metal de Bizkaia
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha advertido de que, según su informe de coyuntura del primer semestre del año, el 20,2 % de las empresas metalúrgicas del territorio presenta pérdidas o resultados nulos, lo que supone "una alerta sobre su viabilidad futura".
La presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel, ha presentado este miércoles dicho informe, que refleja una cierta recuperación de la actividad en el sector del metal de Bizkaia respecto a los bajos niveles de los dos últimos ejercicios, aunque muestra una caída de la rentabilidad y de la inversión de las empresas y evidencia un absentismo del 10,4 %.
Dicho porcentaje es la tasa de absentismo en el sector en 2025, equivalente a que más de 5800 personas no acudieron diariamente a su puesto de trabajo. La FVEM estima que el 47 % del empleo creado el pasado año sirvió para absorber dicho incremento.
Tras dos años consecutivos de caída, la situación se estabiliza
Según el informe, en cuya elaboración han participado 207 compañías, la actividad de las empresas del sector ha mejorado, aunque aún son más las que no alcanzan sus previsiones (casi el 25 % ha registrado una actividad inferior a la prevista frente al 21 % que ha superado expectativas).
Por su parte, la facturación de las empresas ha crecido en el primer semestre un 0,83 %, superando ligeramente las previsiones. La patronal metalúrgica prevé que el crecimiento anual será del 1,23.
Según San Miguel, los datos son mejores, pero hay que interpretarlos con "cautela" ya que se parte "de niveles especialmente bajos" y la corrección es "de mínimos". A su juicio, el sector ha abandonado la franja "mala" y entra en la parte de la banda considerada "normal", logrando frenar "la fuerte caída" de los últimos dos años.
Ello, según ha puntualizado, no significa "bonanza" o recuperación, sino que representa una situación de "estabilidad". Las previsiones para el segundo semestre de 2026 se mantienen en esa misma banda, sin expectativas de mejora.
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