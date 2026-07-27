Papresa inicia una nueva etapa tras ser adquirida por CL Grupo Industrial

La papelera Papresa de Errenteria (Gipuzkoa) ha comenzado hoy su nueva etapa con las dos líneas de producción plenamente operativas (la de papel de periódico y la de cartón de embalaje) tras culminar la adquisición de esta histórica empresa por CL Grupo Industrial por 39,2 millones de euros en el marco del proceso concursal de la compañía.



La unidad productiva pasa a estar gestionada por una sociedad de nueva constitución del grupo, Papelera del Oiartzun, aunque Papresa se mantiene como marca comercial, según ha informado el grupo extremeño Christian Lay en un comunicado.

Durante el periodo concursal, CL Grupo Industrial asumió el compromiso de sostener la operativa de Papresa y evitar cualquier interrupción de su actividad.

CL Grupo Industrial ha remarcado que la compañía ha llegado al momento de la puesta en marcha "con la actividad productiva viva, la cartera de clientes preservada y una red de proveedores estable".

Además, ha agradecido la "excelente predisposición" que han encontrado tanto en clientes como en proveedores ante la nueva propiedad y el proyecto que comienza.

La operación se ha cerrado con un acuerdo alcanzado con la representación sindical "que permite dar continuidad a la mayor parte de la plantilla de la factoría (el 80 %) y sentar las bases del nuevo proyecto industrial", ha agregado.

