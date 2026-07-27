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Papresa inicia una nueva etapa tras ser adquirida por CL Grupo Industrial

Desde hoy CL Grupo Industrial asume la actividad productiva de la papelera de Errenteria.
(Foto de ARCHIVO) Papresa en Errenteria REMITIDA / HANDOUT por PAPRESA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2018
Fábrica de Papresa en Errenteria. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Papresak aro berria hasi du CL Group Industrial taldeak paper fabrika erosi ondoren
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Agencias | EITB

Última actualización

La papelera Papresa de Errenteria (Gipuzkoa) ha comenzado hoy su nueva etapa con las dos líneas de producción plenamente operativas (la de papel de periódico y la de cartón de embalaje) tras culminar la adquisición de esta histórica empresa por CL Grupo Industrial por 39,2 millones de euros en el marco del proceso concursal de la compañía.

La unidad productiva pasa a estar gestionada por una sociedad de nueva constitución del grupo, Papelera del Oiartzun, aunque Papresa se mantiene como marca comercial, según ha informado el grupo extremeño Christian Lay en un comunicado.

Durante el periodo concursal, CL Grupo Industrial asumió el compromiso de sostener la operativa de Papresa y evitar cualquier interrupción de su actividad.

CL Grupo Industrial ha remarcado que la compañía ha llegado al momento de la puesta en marcha "con la actividad productiva viva, la cartera de clientes preservada y una red de proveedores estable". 

Además, ha agradecido la "excelente predisposición" que han encontrado tanto en clientes como en proveedores ante la nueva propiedad y el proyecto que comienza.

La operación se ha cerrado con un acuerdo alcanzado con la representación sindical "que permite dar continuidad a la mayor parte de la plantilla de la factoría (el 80 %) y sentar las bases del nuevo proyecto industrial", ha agregado.

Errenteria Industria Economía

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