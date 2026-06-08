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Acuerdo en Papresa con la subrogación del 80 % de la plantilla y una congelación salarial

Los representantes de los trabajadores y el Grupo Industrial CL han llegado a un acuerdo que permitirá formalizar la compra de la papelera de Errenteria por parte del grupo extremeño. La subrogación será superior al 72 % de la propuesta inicial y, a cambio, se ha aceptado congelar los salarios y subir la jornada laboral por dos años.
(Foto de ARCHIVO) Papresa en Errenteria REMITIDA / HANDOUT por PAPRESA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2018
Euskaraz irakurri: Akordioa Errenteriako Papresan; langileen % 80ren subrogazioa eta soldatak izoztea adostu dute
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Agencias | EITB

Última actualización

El Grupo Industrial CL y los representantes de los trabajadores de Papresa, la papelera de Errenteria, han cerrado este lunes al mediodía un acuerdo, gracias al cual se podrá formalizar la compra de la empresa por parte del conglomerado extremeño y la continuación de la actividad. 

El acuerdo al que han llegado con el conglomerado extremeño contempla tres puntos clave:

-          La subrogación de 166 empleados, el 80 % de la plantilla

-          La congelación salarial durante dos años

-          El incremento de la jornada semanal de 35 horas a 37,5 horas durante dos años

El acuerdo alcanzado no es aún definitivo. Se precisa que el juez encargado del procedimiento concursal de la empresa se pronuncie al respecto. Fuentes de la empresa han aclarado se espera que hacia finales de esta semana el magistrado podría emitir un auto resolutivo sobre la oferta de compra de CL.

Grupo CL ha sido el único inversor en presentar una oferta para la adquisición de la papelera de Errenteria, que entró en concurso de acreedores en abril. Inicialmente planteaba quedarse con el 72 % de la plantilla (148 trabajadores) y con las dos líneas de producción (la de papel de periódico y la de cartón de embalaje) por un importe de 39,3 millones de euros.

Papresa entró en concurso voluntario de acreedores en fase de liquidación el 23 de abril, aunque en enero ya se comenzó a hablar de un ERE y de la venta de una de las dos líneas.

En ese momento, el grupo CL realizó una propuesta vinculante de adquisición, comprometiéndose a sostener la operativa mientras se desarrollaba el proceso concursal.

Errenteria Conflictos laborales Economía

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