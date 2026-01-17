La compañía Papresa de Errenteria estudia lanzar un ERE en su unidad de papel después de que CL Grupo Industrial haya mostrado interés en comprar el área de producción de cartón para embalaje, algo que no evitaría los despidos de la mitad de la plantilla.

Papresa tiene dos líneas de producción. Por un lado, está la de papel para periódico y por otro la de cartón para embalaje.

La posible compradora, el gupo extremeño CL, antigua Cristian Lay, está únicamente interesada en la planta de cartón "porque las ventas de papel han bajado drásticamente". Sin embargo, argumentan, que las de embalaje tienen mayor rentabilidad gracias al comercio online.

Por todo ello, para que la supuesta compraventa se pueda realizar, han puesto algunas condiciones. La primera de ellas es paralizar por completo la producción de papel y eso conllevaría la segunda condición, que es reducir la plantilla a la mitad, es decir, de 220 trabajadores a 110, lo que vendría a ser un ERE del 50 %.

Ante esta situación, el comité de empresa se ha mostrado preocupado. "La dirección nos informó el pasado jueves de la posible venta y de las medidas que habría que adoptar", han dicho. En ese sentido, han defendido la rentabilidad de la planta de papel. "Es la única empresa de todo el sur de Europa que produce papel para periódico", han explicado, sin descartar movilizaciones para los próximos días.