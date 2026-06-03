El Gobierno de Navarra aportará 50 millones de capital a la sociedad conjunta con la empresa china Hithium
El Gobierno de Navarra aportará 50 millones de capital a la sociedad conjunta que creará con la empresa china Hithium, que avanza en su proceso de implantación. La compañía se encuentra en plenas negociaciones para constituir esta sociedad y materializar una inversión de 405 millones de euros.
La previsión es que la planta de baterías y sistemas de almacenamiento energético empiece a fabricar a finales de 2027. La planta generará 700 empleos, que en una segunda fase pueden llegar a ser hasta un millar.
La participación
El Gobierno de Navarra tendrá una participación del 33 % en la sociedad conjunta de Hithium. Entrará con un capital de hasta 50 millones de euros, a través de la empresa pública Sodena.
La empresa china aportará 100 millones, con una participación del 66 %, según ha avanzado el consejero de Industria navarro, Mikel Irujo.
Hithium, asimismo, negocia una financiación bancaria de 174 millones y prevé también 81 millones en subvenciones públicas, del Ministerio de Transición Ecológica, aún pendiente de resolución definitiva.
El proceso avanza, pero quedan todavía hitos, como la autorización definitiva del gobierno chino o la ubicación de la planta, que se podría ubicar en la antigua BSH en Esquíroz.
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Asimismo, ha anunciado que anula el ERE, de manera que la planta de Amurrio consolida así sus casi 900 trabajadores, que tienen asegurados los salarios hasta verano y operan con normalidad.