Los presupuestos de 2027 del Gobierno Vasco se diseñarán con una previsión de crecimiento del PIB del 1,6 %

Con la mirada puesta en la inestabilidad de Oriente Próximo, el Gobierno Vasco diseña ya sus cuentas para 2027. Se prevé un aumento del PIB del 1,6 % ese año, un indicador de crecimiento que se mantiene desde enero a pesar de que las previsiones apuntan a una desaceleración generalizada de la actividad económica.

El Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este martes las directrices económicas que servirán de base para la elaboración de los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio en las que mantiene la previsión de crecimiento del PIB del 1,9 % este 2026 y del 1,6 % para el próximo, así como un incremento del empleo del 1 % este ejercicio y del 0,7 % en 2027; la tasa de paro se situaría en torno al 6,2 %.

El consejero de Hacienda y Finanzas Nöel d'Anjou, ha explicado en rueda de prensa que el conflicto bélico en Oriente Medio ha incrementado notablemente la incertidumbre afectando a los precios energéticos y al comercio internacional, lo que, ha dicho, "obliga a combinar prudencia y ambición" en la política presupuestaria para garantizar la "resiliencia de la economía vasca, proteger a la ciudadanía frente a los riesgos externos" y garantizar la soberanía estratégica.

Ha reconocido que el próximo año no habrá una partida extraordinaria para inversiones como los casi mil millones que se presupuestaron en 2026 en el marco de la Alianza Financiera Vasca y ha asegurado que se prevé que el presupuesto ordinario crezca "moderadamente", aunque para confirmarlo "habrá que esperar a los datos de la recaudación".

Servicios públicos

Según estas directrices, los presupuestos priorizarán el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, especialmente en ámbitos como "la salud, la educación, la vivienda, la seguridad o los servicios sociales", garantizando su "calidad, accesibilidad y sostenibilidad financiera", ha señalado el consejero.

También se reforzará la apuesta por el empleo de calidad, la innovación, la digitalización y la internacionalización, con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido productivo y generar un crecimiento económico inclusivo.

Otro de los ejes estratégicos que se reflejarán en los presupuestos se centra en la transición energética en un contexto de cambio climático y de volatilidad energética.

Tramitación

Tras la aprobación de estas directrices, el siguiente paso será la elaboración en septiembre del primer borrador de los presupuestos que se completará con el dato de las aportaciones que se acuerden en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre.

El proyecto de ley será aprobado por el Gobierno Vasco el 27 de octubre para su posterior remisión al Parlamento Vasco para su tramitación. D'Anjou ha mostrado su total disposición a negociar las aportaciones de los partidos de la oposición, pero ha lanzado una advertencia: "Tendrán que venir con propuestas serias".