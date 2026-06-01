Un total de 13 066 estudiantes realizarán la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a partir de hoy, 2 de junio, en Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

Según ha explicado la EHU en una nota, se examinarán desde ese día 12 114 estudiantes de Bachillerato y otros 952 que han completado un Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación Profesional). Además, 552 estudiantes de cursos anteriores se presentan a asignaturas específicas para subir nota.

El número total es similar al del año pasado, cuando 13 130 estudiantes se inscribieron para realizar la PAU.

En la distribución por campus universitarios, 1821 estudiantes harán la PAU en el Campus de Álava, 6505 en el de Bizkaia y 4740 en el Campus de Gipuzkoa.

En cuanto al idioma, el 76,1 % del alumnado (9944 estudiantes) hará la prueba en euskera y el 23,9 % (3122) en castellano.

Por otra parte, un total de 946 estudiantes con necesidades educativas especiales de los centros de Euskadi precisará de adaptaciones para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad. Esta cifra supone un incremento del 17,6 % con respecto al número de estudiantes del año anterior (804).

La PAU se desarrollará, como es habitual, durante tres días y consta de dos fases: la de acceso y la de admisión.

La primera fase valora la madurez y destrezas básicas del alumnado y consta de cinco ejercicios: Lengua castellana y literatura; Lengua vasca y literatura (el examen que abrirá el martes la PAU 2026); Historia de España o Historia de la Filosofía; Primera Lengua extranjera; y la materia obligatoria de la modalidad de 2º de Bachillerato.

Cada una de las materias se puntúa entre 0 y 10 y, como máximo, en esta fase se pueden obtener 10 puntos.

Se considera que se ha superado la prueba con una nota igual o mayor a 5 puntos como resultado de la media ponderada del 60 % de la nota media de Bachillerato o Ciclo Formativo y el 40 % de la calificación de la fase de acceso, siempre que esta sea superior o igual a 4 puntos.

La fase de admisión es de carácter voluntario y permite sumar hasta 4 puntos adicionales. Cada estudiante se puede presentar a un máximo de 4 materias.

Los resultados de las pruebas se publicarán el día 10 de junio.

Un total de 4146 estudiantes realizarán la PAU en la UPN

Un total de 4146 estudiantes se examinarán del 2 al 4 de junio en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) de las pruebas de acceso a la universidad, que tendrán lugar en el campus de Arrosadia (edificio del Aulario) y en el campus de Tudela.

Del total de alumnado matriculado, 2391 son mujeres, mientras que los 1755 restantes son varones, según ha informado la Universidad Pública de Navarra.

Por modelos lingüísticos, un total de 3097 alumnos y alumnas realizan la prueba en castellano y los 1049 restantes, en euskera. La mayoría de alumnado, 3406 personas, realizarán la fase obligatoria y la voluntaria; 560 realizará solo la fase voluntaria, y 180 estudiantes, solo la obligatoria.

En cuanto a los exámenes, cabe destacar que este curso se han aplicado criterios de lectura fácil (tipografía, estructura y maquetación) a la práctica totalidad de los ejercicios. Además, se ha modificado la portada de los cuadernillos de examen, de modo que ambas pegatinas identificativas deberán pegarse en dicha portada (y no delante y detrás, como hasta ahora).

Los resultados de la convocatoria ordinaria podrán conocerse el 10 de junio y la tarjeta de calificaciones podrá descargarse a partir del 17 de ese mismo mes. Por su parte, los exámenes de la convocatoria extraordinaria tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de junio y, en este caso, los resultados estarán disponibles el 30 de junio y la descarga de tarjeta se podrá efectuar el 15 de julio.

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