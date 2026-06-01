Información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad: horarios, documentación necesaria, materiales autorizados y no autorizados, etc.
Para miles de estudiantes se trata de una semana decisiva, ya que de martes a jueves tendrán que realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad. No podemos ayudar a estudiar, pero hemos recopilado información práctica que puede ser útil.
Esta es una semana decisiva para muchos estudiantes de Euskal Herria, ya que del 2 al 4 de junio gran parte del alumnado que acaba de terminar el Bachillerato se enfrentará a las Pruebas de Acceso a la Universidad.
No podemos dar recomendaciones sobre el contenido, pero hemos recopilado informaciones prácticas que pueden ser de su utilidad:
Calendario y horario
- Los exámenes de la convocatoria ordinaria se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio.
- Presentación a las 08:30 horas: deberán acudir a la presentación todos los alumnos y alumnas que vayan a realizar el examen de Lengua Vasca y Literatura II (es la primera prueba que se va a realizar).
- Quienes no vayan a realizar este examen deberán acudir 15 minutos antes de su primer examen a obtener la hoja de códigos.
- Los exámenes comenzarán a las 09:00 horas. El último examen del día comenzará a las 16:45 horas (2 y 3 de junio; el día 4 por la tarde sólo se realizarán exámenes excepcionales).
- Cada examen tendrá una duración de 90 minutos. No se pidrá salir del aula en los primeros 30 minutos desde el inicio del examen.
- Entre exámenes habrá descansos de 90 minutos.
Documentación e identificación
- Documentación: Es imprescindible tener el DNI (o pasaporte) y la hoja de matrícula en todo momento. A falta de uno u otro, no se podrá realizar el examen.
- Etiquetas: El Tribunal entregará las etiquetas de matriculación a los alumnos que vayan a realizar el examen. En estas etiquetas aparecerá un código de barras (igual en todas) que el alumno deberá pegar en las hojas de cada examen para no escribir su nombre y apellidos, ya que los exámenes son anónimos.
Material no autorizado
- Estarán terminantemente prohibidas las anotaciones, apuntes, móviles, relojes de smartwatch, auriculares, pinganillos, gafas rápidas, grabadoras, cámaras o cualquier otro instrumento o dispositivo telefónico, electrónico o informático en la sala de exámenes.
- No se podrán introducir alimentos ni bebidas que no sean agua. El agua sólo podrá ir en botella transparente y sin etiqueta.
- No se admitirá ningún dispositivo con conexión a Internet o Inteligencia Artificial.
- Al entrar en el aula se indicará al alumnado dónde deben depositar las pertenencias no autorizadas.
- En casos excepcionales en los que se autorice el ordenador, no podrá tener conexión a internet.
Material autorizado
- Relojes autorizados: relojes sencillos. Deberán colocarse sobre la mesa a la vista de todos. Los vigilantes avisarán, en su caso, de la hora o del tiempo que falte para finalizar el examen.
- En los exámenes de Latín II y Griego II el diccionario estará autorizado.
- La calculadora estará permitida en los exámenes de Dibujo Técnico II, Diseño de Modelos de Empresa y de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II y Ciencias Generales, siempre que no tenga características no autorizadas (características avanzadas, posibilidad de resolución de ecuaciones, operaciones de matriz, cálculo de determinantes o resolución de derivadas e integrales, entre otros).
Fraudes y consecuencias
- El Tribunal solicitará la entrega del examen al alumno o alumna a quien se le sorprenda copiando o intentando defraudar, declararará el examen como 'no aprobado', obteniendo una calificación de 0.0.
- Suplantación de identidad o falsificación de documentos identificativos: si el tribunal tiene sospechas de suplantación de identidad o falsificación de documentos identificativos, permitirá cautelarmente la realización del examen y se comunicará inmediatamente a la Ertzaintza. En este sentido, si se acredita un posible delito, el estudiante no podrá presentarse al resto de exámenes y recibirá una calificación de 0,0 en todos los exámenes que haya realizado.
Resultados y revisiones
- El 10 de junio se publicarán las calificaciones a las 12:00 horas y a continuación se abrirá el plazo de solicitud de las revisiones.
- Una vez realizadas las revisiones, el 22 de junio se publicará la resolución definitiva.
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