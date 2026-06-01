Prueba de Acceso a la Universidad

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad: horarios, documentación necesaria, materiales autorizados y no autorizados, etc.

Para miles de estudiantes se trata de una semana decisiva, ya que de martes a jueves tendrán que realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad. No podemos ayudar a estudiar, pero hemos recopilado información práctica que puede ser útil. 

(Foto de ARCHIVO) Los estudiantes vascos inician la selectividad este miércoles REMITIDA / HANDOUT por UPV/EHU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/6/2024
Ikasleak Unibertsitaterako Sarrera Proba batean. Argazkia: EHU.
author image

EITB

Última actualización

Esta es una semana decisiva para muchos estudiantes de Euskal Herria, ya que del 2 al 4 de junio gran parte del alumnado que acaba de terminar el Bachillerato se enfrentará a las Pruebas de Acceso a la Universidad.

No podemos dar recomendaciones sobre el contenido, pero hemos recopilado informaciones prácticas que pueden ser de su utilidad:

Calendario y horario

- Los exámenes de la convocatoria ordinaria se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio.

- Presentación a las 08:30 horas: deberán acudir a la presentación todos los alumnos y alumnas que vayan a realizar el examen de Lengua Vasca y Literatura II (es la primera prueba que se va a realizar).

- Quienes no vayan a realizar este examen deberán acudir 15 minutos antes de su primer examen a obtener la hoja de códigos.

- Los exámenes comenzarán a las 09:00 horas. El último examen del día comenzará a las 16:45 horas (2 y 3 de junio; el día 4 por la tarde sólo se realizarán exámenes excepcionales).

- Cada examen tendrá una duración de 90 minutos. No se pidrá salir del aula en los primeros 30 minutos desde el inicio del examen.

- Entre exámenes habrá descansos de 90 minutos.

Documentación e identificación

- Documentación: Es imprescindible tener el DNI (o pasaporte) y la hoja de matrícula en todo momento. A falta de uno u otro, no se podrá realizar el examen.

- Etiquetas: El Tribunal entregará las etiquetas de matriculación a los alumnos que vayan a realizar el examen. En estas etiquetas aparecerá un código de barras (igual en todas) que el alumno deberá pegar en las hojas de cada examen para no escribir su nombre y apellidos, ya que los exámenes son anónimos.

Material no autorizado

- Estarán terminantemente prohibidas las anotaciones, apuntes, móviles, relojes de smartwatch, auriculares, pinganillos, gafas rápidas, grabadoras, cámaras o cualquier otro instrumento o dispositivo telefónico, electrónico o informático en la sala de exámenes.

- No se podrán introducir alimentos ni bebidas que no sean agua. El agua sólo podrá ir en botella transparente y sin etiqueta.

- No se admitirá ningún dispositivo con conexión a Internet o Inteligencia Artificial.

- Al entrar en el aula se indicará al alumnado dónde deben depositar las pertenencias no autorizadas.

- En casos excepcionales en los que se autorice el ordenador, no podrá tener conexión a internet.

Material autorizado

- Relojes autorizados: relojes sencillos. Deberán colocarse sobre la mesa a la vista de todos. Los vigilantes avisarán, en su caso, de la hora o del tiempo que falte para finalizar el examen.

- En los exámenes de Latín II y Griego II el diccionario estará autorizado.

- La calculadora estará permitida en los exámenes de Dibujo Técnico II, Diseño de Modelos de Empresa y de Negocio, Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II y Ciencias Generales, siempre que no tenga características no autorizadas (características avanzadas, posibilidad de resolución de ecuaciones, operaciones de matriz, cálculo de determinantes o resolución de derivadas e integrales, entre otros).

Fraudes y consecuencias

- El Tribunal solicitará la entrega del examen al alumno o alumna a quien se le sorprenda copiando o intentando defraudar, declararará el examen como 'no aprobado', obteniendo una calificación de 0.0.

- Suplantación de identidad o falsificación de documentos identificativos: si el tribunal tiene sospechas de suplantación de identidad o falsificación de documentos identificativos, permitirá cautelarmente la realización del examen y se comunicará inmediatamente a la Ertzaintza. En este sentido, si se acredita un posible delito, el estudiante no podrá presentarse al resto de exámenes y recibirá una calificación de 0,0 en todos los exámenes que haya realizado.

Resultados y revisiones

- El 10 de junio se publicarán las calificaciones a las 12:00 horas y a continuación se abrirá el plazo de solicitud de las revisiones.

- Una vez realizadas las revisiones, el 22 de junio se publicará la resolución definitiva.

UPV-EHU Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joxe Ramon Bengoetxea (EHU): “Somos exigentes a nivel de financiación para poder ofrecer sueldos atractivos y así atraer profesorado”

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxe Ramon Bengoetxea, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, cuestionado por la financiación, ha señalado que “inevitablemente” serán “exigentes a la hora de demandar una financiación suficiente” para así poder ofrecer “unas condiciones atractivas” y unos sueldos “atractivos” a fin de “poder atraer profesorado”, así como para afrontar las necesidades en infraestructuras o en cuanto a la digitalización.

Cargar más
Publicidad
X