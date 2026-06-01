Las instituciones vascas han optado por una fórmula inédita para mantener sus opciones de albergar partidos del Mundial de fútbol de 2030. En lugar de presentar dos sedes independientes, Bilbao y Donostia concurrirán como una única sede vasca que contará con dos estadios: San Mamés y Anoeta.

La propuesta, remitida a la FIFA por el Gobierno Vasco, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y Donostia, el Athletic Club y la Real Sociedad, contempla que ambos campos acojan encuentros de la fase de grupos del torneo. El planteamiento prevé la disputa de dos partidos en cada estadio.

¿Por qué una única sede?

La decisión llega después de varios años de trabajo y de un análisis detallado de las condiciones impuestas por la FIFA para acoger el campeonato.

Las instituciones aseguran que algunas de las exigencias planteadas por la organización tienen un elevado coste económico y social. Por ello, han defendido una fórmula que permita mantener la candidatura vasca sin asumir obligaciones que consideran perjudiciales para la ciudadanía.

Según explican, la propuesta conjunta responde a una premisa clara: compatibilizar la presencia de Euskadi en el Mundial con la defensa del interés general.

Las líneas rojas de las instituciones vascas

Las administraciones implicadas ya trasladaron a la FIFA en 2024 una serie de condiciones que consideraban difíciles de asumir.

Entre ellas figuran los elevados costes económicos asociados al evento, la obligación de realizar nuevas inversiones en infraestructuras, determinadas modificaciones normativas exigidas por la organización o algunas de las exclusividades comerciales vinculadas al torneo.

También mostraron su rechazo a aspectos como la limitación de otros eventos en las ciudades sede durante la competición o la falta de reconocimiento de las lenguas cooficiales de Euskadi en determinados ámbitos organizativos.

La visita de la FIFA y la nueva propuesta

El proceso dio un paso más en marzo de 2026, cuando representantes de la FIFA visitaron San Mamés y Anoeta para evaluar ambas instalaciones.

Tras esa visita, y al constatar que las objeciones planteadas por las instituciones vascas seguían sin ser atendidas, las administraciones realizaron un estudio conjunto sobre las consecuencias de aceptar todas las exigencias para disponer de dos sedes diferenciadas.

El resultado ha sido la presentación de una candidatura basada en un único presupuesto y una única sede compartida entre Bilbao y Donostia.

A la espera de una respuesta

La documentación fue remitida a la FIFA el pasado 31 de mayo, dentro de los plazos previstos en el proceso de selección.

Las instituciones vascas han reiterado su voluntad de que San Mamés y Anoeta formen parte del Mundial de 2030 y esperan ahora la respuesta de la organización. Mientras tanto, aseguran que seguirán trabajando de forma coordinada en la preparación de la candidatura y en las futuras fases del proceso.