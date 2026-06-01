Egoitza bat, bi estadio eta lau partida: honelakoa da 2030eko Munduko Txapelketarako euskal proposamena
Euskal erakundeek Bilbo eta Donostiaren arteko hautagaitza bateratua proposatu diote FIFAri 2030eko Munduko Txapelketako partidak hartzeko. Proposamenak FIFAren eskakizunen diru- eta antolakuntza-eragina murriztea du helburu, Euskadik egoitza izateari uko egin gabe.
Euskal erakundeek formula berri bat aukeratu dute 2030eko Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzeko aukerei eusteko. Bi egoitza independente aurkeztu beharrean, Bilbo eta Donostia euskal egoitza bakar gisa aurkeztuko dira, bi estadio izango dituena: San Mames eta Anoeta.
Proposamena Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, Bilboko eta Donostiako udalek, Athletic Clubek eta Realak bidali diete FIFAri, eta bi zelaiek txapelketako multzoen faseko partidak hartzea aurreikusten du. Planteamenduak estadio bakoitzean bi partida jokatzea aurreikusten du.
Zergatik egoitza bakarra?
Erabakia hainbat urtetako lanaren eta FIFAk txapelketa hartzeko ezarritako baldintzak zehatz aztertu ondoren etorri da.
FIFAk planteatutako eskakizunetako batzuek kostu ekonomiko eta sozial handia dutela adierazi dute erakundeek, eta, horregatik, euskal hautagaitzari eustea ahalbidetuko duen formula bat defendatu dute, herritarrentzat kaltegarritzat jotzen dituzten betebeharrak beren gain hartu gabe.
Azaldu dutenez, batera egindako proposamenak premisa argi bati erantzuten dio: Euskadik Munduko Txapelketan parte hartzea eta interes orokorra babestea bateragarri egitea.
Euskal erakundeen marra gorriak
Inplikatutako administrazioek zenbait baldintza helarazi zizkioten FIFAri 2024an, onartzeko zailak iruditzen zitzaizkien eta.
Horien artean daude ekitaldiari lotutako kostu ekonomiko handiak, azpiegituretan inbertsio berriak egiteko betebeharra, antolakuntzak eskatutako arau-aldaketa jakin batzuk eta txapelketari lotutako merkataritza kontu batzuk.
Era berean, lehiaketan zehar egoitza-hirietan beste ekitaldi batzuk mugatzea edo antolakuntza-eremu jakin batzuetan Euskadiko hizkuntza ofizialak ez aitortzearen aurka agertu ziren, besteak beste.
FIFAren bisita eta proposamen berria
Prozesuak beste urrats bat eman zuen 2026ko martxoan: FIFAren ordezkariek San Mames eta Anoeta bisitatu zituzten, instalazioak ebaluatzeko.
Bisita horren ondoren, eta euskal erakundeek planteatutako eragozpenak oraindik ere aintzat hartu gabe zeudela jakin zutenean, administrazioek azterketa bateratu bat egin zuten, bi egoitza bereizi izateko eskakizun guztiak onartzearen ondorioei buruz.
Emaitza, aurrekontu bakarrean, Bilbo eta Donostiaren artean partekatutako egoitza bakarrean oinarritutako hautagaitza bat aurkeztea izan da.
Erantzunaren zain
Dokumentazioa maiatzaren 31n bidali zitzaion FIFAri, hautaketa-prozesuan aurreikusitako epeen barruan.
Euskal erakundeek San Mames eta Anoeta 2030eko Munduko Txapelketan parte hartzeko borondatea dutela berretsi dute, eta orain antolatzaileen erantzunaren zain daude. Bien bitartean, hautagaitza prestatzen eta prozesuaren etorkizuneko faseetan modu koordinatuan lan egiten jarraituko dutela adierazi dute.
