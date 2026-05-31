Osasun Saila astelehen honetan bilduko da berriro Medikuen Greba Batzordearekin
Batzordeak ekainaren 15a eta 19a bitarterako deitutako grebari eutsi dio, eta esan du bilera honek “nekez” aldatuko duela mobilizazioen egutegia.
Osasun Ministerioko eta Medikuen Greba Batzordeko ordezkariak astelehenean bilduko dira berriro, Estatutu Markoaren lege-aurreproiektuak planteatutako gatazkaren erdian, batzordea osatzen duten medikuen sindikatuek ekainerako deitutako lanuzteen astea heldu baino lehen.
Batzordearen arabera, Lanbide Antolamenduko zuzendari nagusiak eskatu ondoren egingo dute bilera, eta "behar beste bileratara" joateko asmoa duela berretsi du, "aldatzeko benetako borondatea badago".
Hala ere, iragarri duenez, bilera horiek "nekez" aldatuko dute deitutako mobilizazioen egutegia, eta, momentuz, ekainaren 15a eta 19a bitarterako deitutako grebari eutsi dio.
Are gehiago, horren arabera, "ez dago tarte handiegirik gatazkari irtenbidea emateko"; izan ere, negoziazio-eremuan ordezkaritza duten sindikatuekin (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF) sinatutako estatutuaren zirriborroa izapidetzen jarraitu du Ministerioak, eta prozesuan aurrera egitea eskatu dute, adostutako testuan aldaketarik egin gabe.
Horregatik, Batzordeak babestu egiten du beren zerbitzuetako ezohiko eta borondatezko jarduera etetea erabaki duten profesionalen erabakia, egungo egoera konpontzen ez den bitartean.
Argiaren eta gasaren BEZa % 21ekoa izango da berriro astelehenetik aurrera
Espainiako Gobernuak beherapen fiskala ezarri zuen martxoan, Irango gerra dela eta. Astelehen honetan amaituko da argindarraren eta gasaren beherapena, baina erregaien gaineko neurri fiskalak eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergarenak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean.
EHNE-Nafarroak bere exekutiba berritu du eta "5.000 nekazari" dituen sektorea aldarrikatu du
Sindikatu abertzaleak bere antolakuntza eta nekazaritza politikako txostenak onartu ditu VIII. Kongreusan, familia nekazaritza eta abeltzaintza eredu baten defentsa, elikadura subiranotasuna eta ustiategien tamaina eta laguntza publikoen banaketa mugatzeko beharra berretsiz.
LABek ekainaren 4ko grebari eutsi dio EAEko udaletan, Udalhitzen inguruan akordiorik ez dagoelako
Horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste.
Gasolioaren igoerak alarmak piztu ditu Gipuzkoako garraio enpresetan
Guitrans garraioaren patronalak "litroko 20 zentimoko hobaria" ezartzeko “atzerapena” eta karga-enpresa batzuen "praxi txarra" gaitzetsi ditu.
Sare elektrikoetan inbertsioak handitzea "ezinbestekoa" dela uste du Galanek (Iberdrola)
Plantillaren mobilizazioen erdian, ELAk langileen erosteko ahalmenaren galera eta enpresaren jarrera kritikatu ditu; izan ere, langileen ordezkarien hitzetan, hitzarmen kolektibo berria 16 hilabetez negoziatu ondoren, "ezin da atzerakoiagoa izan".
Itxasok dio Bilduri "musika berria" entzun diola etxebizitzaren arloan eta Jaurlaritzarekin "bateragarria" dela
Sailburua eta EH Bilduko kideak Eusko Legebiltzarrean izan dira ostiral honetan, etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea helburu. Bileraren ostean, Pello Otxandianok Jaurlaritzarekin "desadostasunak" daudela onartu du, baina baita "kointzidentziak" ere.
Denis Itxasok EH Bilduko ordezkariak hartu ditu etxebizitza arloko krisiaren inguruan hitz egiteko
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua, Denis Itxaso, eta EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, Pello Otxandiano, ostiral honetan bildu dira Eusko Legebiltzarrean, etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea helburu. EH Bilduk Posible 30K ekimena aurkeztu dio bertan sailburuari; etxebizitzaren arloko bere proposamenak jasotzen dituena. Etxebizitza sailburuorde Miguel de los Toyos eta EH Bilduren Programa idazkari Nerea Kortajarena ere izan dira bileran.
Gasteizko Mercedes-Benzek eten egingo du gaur arratsaldeko ekoizpena, hornidura faltagatik
Fabrikako zuzendaritzak jakinarazi duenez, Marokoko Tanger hiriko portuaren "salbuespenezko" blokeoaren ondorioz, Gibraltarko itsasartean itsas trafikoa geldiarazita dago, eta horrek hornidura-katea kolapsatzea ekarri du; arazo horrek bereziki lantegiaren kable-hornitzaileari eragin dio.
Gipuzkoako Ogasunak ohartarazi du iruzur saiakerak ematen ari direla SMS mezu bidez
Gogorarazi du ez duela horrelako jakinarazpenik egiten SMS bidez, eta ez duela informazio konfidentzialik eskatzen.