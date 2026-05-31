MEDIKUEN GREBA

Osasun Saila astelehen honetan bilduko da berriro Medikuen Greba Batzordearekin

Batzordeak ekainaren 15a eta 19a bitarterako deitutako grebari eutsi dio, eta esan du bilera honek “nekez” aldatuko duela mobilizazioen egutegia.

Medikuen greba-egun baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Osasun Ministerioko eta Medikuen Greba Batzordeko ordezkariak astelehenean bilduko dira berriro, Estatutu Markoaren lege-aurreproiektuak planteatutako gatazkaren erdian, batzordea osatzen duten medikuen sindikatuek ekainerako deitutako lanuzteen astea heldu baino lehen.

Batzordearen arabera, Lanbide Antolamenduko zuzendari nagusiak eskatu ondoren egingo dute bilera, eta "behar beste bileratara" joateko asmoa duela berretsi du, "aldatzeko benetako borondatea badago".

Hala ere, iragarri duenez, bilera horiek "nekez" aldatuko dute deitutako mobilizazioen egutegia, eta, momentuz, ekainaren 15a eta 19a bitarterako deitutako grebari eutsi dio.

Are gehiago, horren arabera, "ez dago tarte handiegirik gatazkari irtenbidea emateko"; izan ere, negoziazio-eremuan ordezkaritza duten sindikatuekin (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF) sinatutako estatutuaren zirriborroa izapidetzen jarraitu du Ministerioak, eta prozesuan aurrera egitea eskatu dute, adostutako testuan aldaketarik egin gabe.

Horregatik, Batzordeak babestu egiten du beren zerbitzuetako ezohiko eta borondatezko jarduera etetea erabaki duten profesionalen erabakia, egungo egoera konpontzen ez den bitartean.

