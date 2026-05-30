LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

LABek ekainaren 4ko grebari eutsi dio EAEko udaletan, Udalhitzen inguruan akordiorik ez dagoelako

Horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste.

(Foto de ARCHIVO) Concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao EUROPA PRESS 24/4/2026
Elkarretaratzea Bilboko udaletxearen aurrean. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko udaletan greba-deialdia berretsi du LABek ekainaren 4rako, udal langileen lan-baldintzak arautzen dituen Udalhitz hitzarmena berritzeko negoziazioan aurrerapen nahikorik ez dagoela iritzita.

Sindikatuak mobilizazioa indartzeko deia egin du, eta, horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Negoziazio-mahaiaren azken bileraren ostean hartu du erabakia. LABen arabera, ez da akordiorik lortu grebarako aurreikusitako data baino lehen.

Sindikatuak esan du ekainaren 4a baino lehen aurre-akordio bat erraztera bideratutako aldaketekin proposamen bat aurkeztu zuela, baina salatu du ordezkaritza instituzionalak uko egin ziola lanuztearen egunaren aurretik beste bilera bat deitzeari. Aldeak ekainaren 12an berriro bilduko diren arren, LABek uste du grebaren aurretik negoziatzeari uko egiteak agerian uzten duela gatazka desblokeatzeko borondaterik eza.

Aldarrikapen nagusien artean daude hitzarmenaren indarraldia murriztea, pribatizazioak geldiarazteko eta kudeaketa publikorako zerbitzuak berreskuratzeko neurriak, behin-behinekotasuna murriztea, langileen mugikortasuna hobetzea eta ordezkaritza sindikalarekin adostutako hautaketa-prozesu propioak bultzatzea.

Era berean, galdutako erosteko ahalmena berreskuratzeko, langile guztientzako karrera profesionalean aurrera egiteko, lan-arriskuen prebentziorako politikak indartzeko eta toki-administrazioetan euskararen ezagutza eta erabilera bermatzeko jarduerak eskatu ditu sindikatuak.

LABek ziurtatu du negoziazioan EAJk, Eudel buru duen alderdiak, adierazi zuela ez duela egungo jarrera aldatuko, eta PSE-EEk jarrera pasiboa izan omen du. Aitzitik, nabarmendu du EH Bildu prest agertu dela proposamenak aztertzen jarraitzeko eta jarrerak hurbiltzen saiatzeko.

Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste. Egoera horren aurrean, greba deialdiari eutsi dio eta mobilizazioetan parte hartzeko deia egin die udaletako langileei, Udalhitzen berrikuntzan aurrerapausoak eskatzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoa Lan gatazkak Grebak lab sindikatua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxasok EH Bilduko ordezkariak hartu ditu etxebizitza arloko krisiaren inguruan hitz egiteko

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua, Denis Itxaso, eta EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, Pello Otxandiano, ostiral honetan bildu dira Eusko Legebiltzarrean, etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea helburu. EH Bilduk Posible 30K ekimena aurkeztu dio bertan sailburuari; etxebizitzaren arloko bere proposamenak jasotzen dituena. Etxebizitza sailburuorde Miguel de los Toyos eta EH Bilduren Programa idazkari Nerea Kortajarena ere izan dira bileran.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X