LABek ekainaren 4ko grebari eutsi dio EAEko udaletan, Udalhitzen inguruan akordiorik ez dagoelako
Horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste.
EAEko udaletan greba-deialdia berretsi du LABek ekainaren 4rako, udal langileen lan-baldintzak arautzen dituen Udalhitz hitzarmena berritzeko negoziazioan aurrerapen nahikorik ez dagoela iritzita.
Sindikatuak mobilizazioa indartzeko deia egin du, eta, horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Negoziazio-mahaiaren azken bileraren ostean hartu du erabakia. LABen arabera, ez da akordiorik lortu grebarako aurreikusitako data baino lehen.
Sindikatuak esan du ekainaren 4a baino lehen aurre-akordio bat erraztera bideratutako aldaketekin proposamen bat aurkeztu zuela, baina salatu du ordezkaritza instituzionalak uko egin ziola lanuztearen egunaren aurretik beste bilera bat deitzeari. Aldeak ekainaren 12an berriro bilduko diren arren, LABek uste du grebaren aurretik negoziatzeari uko egiteak agerian uzten duela gatazka desblokeatzeko borondaterik eza.
Aldarrikapen nagusien artean daude hitzarmenaren indarraldia murriztea, pribatizazioak geldiarazteko eta kudeaketa publikorako zerbitzuak berreskuratzeko neurriak, behin-behinekotasuna murriztea, langileen mugikortasuna hobetzea eta ordezkaritza sindikalarekin adostutako hautaketa-prozesu propioak bultzatzea.
Era berean, galdutako erosteko ahalmena berreskuratzeko, langile guztientzako karrera profesionalean aurrera egiteko, lan-arriskuen prebentziorako politikak indartzeko eta toki-administrazioetan euskararen ezagutza eta erabilera bermatzeko jarduerak eskatu ditu sindikatuak.
LABek ziurtatu du negoziazioan EAJk, Eudel buru duen alderdiak, adierazi zuela ez duela egungo jarrera aldatuko, eta PSE-EEk jarrera pasiboa izan omen du. Aitzitik, nabarmendu du EH Bildu prest agertu dela proposamenak aztertzen jarraitzeko eta jarrerak hurbiltzen saiatzeko.
Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste. Egoera horren aurrean, greba deialdiari eutsi dio eta mobilizazioetan parte hartzeko deia egin die udaletako langileei, Udalhitzen berrikuntzan aurrerapausoak eskatzeko.
