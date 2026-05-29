BILERA EUSKO LEGEBILTZARREAN

Itxasok dio Bilduri "musika berria" entzun diola etxebizitzaren arloan eta Jaurlaritzarekin "bateragarria" dela

Sailburua eta EH Bilduko kideak Eusko Legebiltzarrean izan dira ostiral honetan, etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea helburu. Bileraren ostean, Pello Otxandianok Jaurlaritzarekin "desadostasunak" daudela onartu du, baina baita "kointzidentziak" ere.

Denis Itxaso eta Pello Otxandiano, Miguel de los Toyos Etxebizitza sailburuordearekin eta Nerea Kortajarena EH Bilduko Programa idazkariarekin batera.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak ostiral honetan adierazi duenez, EH Bilduk etxebizitzari buruz egiten duen "musika berria bateragarria" da Eusko Jaurlaritzaren planteamenduarekin, besteak beste, eraikuntza-epeetan edo finantziazioan, koalizio abertzalea lankidetza publiko-pribatuaren formulari ireki zaiolako. 

Sailburua eta Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramailea Eusko Legebiltzarrean bildu dira ostiral honetan etxebizitzaren krisiari eta politikei buruz hitz egiteko. Hitzorduaren ostean, Otxandianok azaldu du Jaurlaritzarekin "ezberdintasunak" dituela, baina "kointzidentziak" ere badaudela eta "norabidea berbera" dela.  

Hala ere, azpimarratu du Jaurlaritzako kideen artean etxebizitzari buruzko jarrera "antagonikoa" ikusten duela. Bere hitzetan, EAJren eredua higiezinen merkatua "autoerregulatzen" uztea da, nahiz eta "porrot egin duen dogma" izan.

Bestalde, sailburuak esan du bileran bi ordezkaritzek gai "zehatzak" jorratu dituztela; hala nola, beharrezko etxebizitzen kopurua, horiek eraikitzeko epeak, horretarako lurzorua lortzea eta finantzatzea. Itxasok esan du "jarrera eta planteamendu aldaketa garrantzitsua" dagoela EH Bilduren aldetik; bereziki finantzaketari dagokionean, "euskal BGAE, banku-fundazio, KOI edo EIB bezalako bazkideekin lankidetza publiko pribatua" ontzat hartu dezaketelako.

Hala ere, sailburuaren iritziz, "erronka handiena" ez da finantziazioa, "askoz zailagoa da lurzorua lortzea" eta "tramitatzea". Horregatik espero du, talde subiranistarekin izandako hurbilketa horren ondorioz,  "etxebizitza politika orain arte joan dena baino erritmo handiagoan joatea", EH Bildu udal gobernu askotan baitago. 

Itxasok bere Sailaren planteamenduarekin "bateragarria den musika" entzun duela aitortu du, eta "EH Bilduren tradizio politikoan berria" dirudiela. Gainera, legegintzaldi honetan Eusko Jaurlaritzan duen bazkidearekin, EAJrekin, "erabateko adostasuna" dagoela nabarmendu du.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua, Denis Itxaso, eta EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, Pello Otxandiano, ostiral honetan bildu dira Eusko Legebiltzarrean, etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea helburu. EH Bilduk Posible 30K ekimena aurkeztu dio bertan sailburuari; etxebizitzaren arloko bere proposamenak jasotzen dituena. Etxebizitza sailburuorde Miguel de los Toyos eta EH Bilduren Programa idazkari Nerea Kortajarena ere izan dira bileran.

