Gasteizko Mercedes Benzek eten egingo du gaur arratsaldeko ekoizpena, hornidura faltagatik

Fabrikako zuzendaritzak jakinarazi duenez, Tangerko portuaren "salbuespenezko" blokeoaren ondorioz, Gibraltarko itsasartean itsas trafikoa geldiarazita dago eta hornidura-katea kolapsatzea ekarri du; horrek lantegiaren kable-hornitzaileari eragiten dio bereziki.

Mercedes Benzen lantegia, Gasteiz.

Gasteizko Mercedes Benz fabrikak ekoizpena gelditu beharko du ostiral honetako arratsaldeko txandan, hornidura-arazoak direla eta.

5.000 langilerekin, Euskadiko handiena den lantegiko zuzendaritzak sindikatuei eta langileei jakinarazi dienez, Tangerko portuaren "salbuespenezko" blokeoaren ondorioz, Gibraltarko itsasartean itsas trafikoa geldiarazita dago eta hornidura-katea kolapsatzea ekarri du horrek; lantegiaren kable-hornitzaileari eragiten dio bereziki blokeoak.

Hori dela eta, lantegiko zuzendaritzak ostiral honetako arratsaldeko produkzio-txanda bertan behera uztea erabaki du lantegiko hiru sektoreetan.

