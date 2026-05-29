Denis Itxasok EH Bilduko ordezkariak hartu ditu etxebizitza arloko krisiaren inguruan hitz egiteko
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua, Denis Itxaso, eta EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, Pello Otxandiano, ostiral honetan bildu dira Eusko Legebiltzarrean. Bileraren helburua etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea izan da. Era berean, EH Bilduk Posible 30K ekimena aurkeztu dio Itxaso sailburuari; ekimen horretan etxebizitzaren arloko bere proposamenak jasotzen dira.
Bileran, halaber, Etxebizitzako sailburuorde Miguel de los Toyos eta EH Bilduren Programa idazkari Nerea Kortajarena izan dira.
Gasteizko Mercedes Benzek eten egingo du gaur arratsaldeko ekoizpena, hornidura faltagatik
Fabrikako zuzendaritzak jakinarazi duenez, Tangerko portuaren "salbuespenezko" blokeoaren ondorioz, Gibraltarko itsasartean itsas trafikoa geldiarazita dago eta hornidura-katea kolapsatzea ekarri du; horrek lantegiaren kable-hornitzaileari eragiten dio bereziki.
Gipuzkoako Ogasunak ohartarazi du iruzur saiakerak ematen ari direla SMS mezu bidez
Gogorarazi du ez duela horrelako jakinarazpenik egiten SMS bidez, eta ez duela informazio konfidentzialik eskatzen.
Jaurlaritzak babes ofizialeko etxebizitzen salerosketan "bitartekari lanak" egingo ditu, ezkutuko gainprezioak saihesteko
Esleipena ez da egongo partikularren arteko "akordio pribatuen mende", eta Etxebideren bidez bideratutako prozedura baten bidez egingo da. "Guk esango diogu nork erosiko dion", azaldu du Itxasok.
Jose Antonio Santano: "AHTren Nafarroarekiko loturari buruzko erabakia aurten hartu beharko da"
Garraio estatu idazkariak berretsi du kontuan hartuko direla Aralar mendilerroan egiten ari diren zulaketen emaitzak, baita ibilbideen denboren azterketa funtzionalak emandako ondorioak, kostu ekonomikoak eta obren epeak ere.
Donostiako Atotxako geltokiko lanak azken fasean, AHTaren iritsieraren zain
Urumea eta Egia lotzen dituen pasabidea erabat zabaldu dute eta trenbideen gainean 5.700 m2-ko plaza zabal bat eraiki dute. 2027an jakingo da noiz iritsiko den AHT-a Donostiara, Espainiako Gobernuaren hitzetan.
Petronorrek 27,8 milioi irabazi zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 61 gutxiago, itzalaldiaren eta hiru hilabeteko grebaren eraginez
Konpainiak apirileko itzalaldiaren eraginari eta urteko azken hiruhilekoko lan-gatazkari egotzi die irabazien beherakada. Hala ere, inbertsioak % 48 igo zituen, 217,8 milioi euroraino.
Petrolioaren prezioa % 5 jaitsi da, 98 dolar ingururaino, AEBren eta Iranen arteko elkarrizketen traza ona dela eta
Brenta 98,1 dolarretan kotizatzen da gaur goizean, joan den ostiralean Europan burtsak ixtean kotizatzen zen 103 dolarretatik behera, % 5,2 gutxiago, zehazki. Ekialde hurbileko gerra laster bukatuko den itxaropenak bultzatuta, Asiako Burtsak igoerekin ekin diote egunari eta Burtsa europarren gerorako inbertsioek ere % 1 egin dute gora.
Lekeitioko arrantzale bat hil da Senegalgo uretan
Bermeoko ATUNSA enpresako langilea zen. LAB sindikatuaren esanetan, "heriotza ez traumatiko" gisa sailkatu dute, eta enpresa horretan aurten izan den bigarren heriotza ez traumatikoa izan dela salatu du.
Pakistandarrak lanean esplotatzeagatik ikertutako hiru pertsonak aske utzi dituzte, Espainiatik irtetea galarazita
Ikertuek epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu diote, eta epaileak pasaportea kentzea eta hileko lehenengo egunean eta hamabosgarrenean epaitegian agertzea agindu du.