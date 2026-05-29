Bilera Eusko Legebiltzarrean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Denis Itxasok EH Bilduko ordezkariak hartu ditu etxebizitza arloko krisiaren inguruan hitz egiteko

18:00 - 20:00
Denis Itxaso eta Pello Otxandiano, Miguel de los Toyos Etxebizitza sailburuordearekin eta Nerea Kortajarena EH Bilduko Programa idazkariarekin batera.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua, Denis Itxaso, eta EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, Pello Otxandiano, ostiral honetan bildu dira Eusko Legebiltzarrean. Bileraren helburua etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea izan da. Era berean, EH Bilduk Posible 30K ekimena aurkeztu dio Itxaso sailburuari; ekimen horretan etxebizitzaren arloko bere proposamenak jasotzen dira.

Bileran, halaber, Etxebizitzako sailburuorde Miguel de los Toyos eta EH Bilduren Programa idazkari Nerea Kortajarena izan dira.

Etxebizitza Politika Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X