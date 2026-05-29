Denis Itxaso recibe a los representantes de EH Bildu para abordar la crisis en materia de vivienda

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, se han reunido este viernes en el Parlamento Vasco. El objetivo de la reunión es abordar la crisis habitacional y las políticas en materia de vivienda. Asimismo, EH Bildu ha presentado al consejero Itxaso su iniciativa Posible 30K, en la que recoge sus propuestas en materia de vivienda.

En la reunión también han participado el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, y la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena.