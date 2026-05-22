Muere un pescador de Lekeitio en aguas de Senegal
El fallecido es un trabajador de la empresa ATUNSA de Bermeo. El sindicato LAB denuncia que ha sido declarado como "muerte no traumática", y afirma que se trata del segundo fallecido por muerte no traumática en esta empresa en lo que va de año.
Un pescador, de 45 años y vecino de Lekeitio, ha fallecido en Senegal, en aguas cercanas a Dakar, según ha informado el sindicato LAB en un comunicado. Era un empleado de la empresa ATUNSA de Bermeo que ha calificado el fallecimiento como muerte no traumática.
LAB denuncia que en este año 2026 ya han muerto dos trabajadores de esa empresa por muerte no traumática. El anterior fallecimiento ocurrió en enero. El sindicato afirma para analizar y aclarar este tipo de accidentes "suele haber enormes trabas y falta de transparencia" y destaca que detrás de las muertes no traumáticas hay varios factores. "La carga de trabajo, los ritmos, el estrés y los factores presentes en este tipo de actividad influyen directamente", ha dicho.
El sindicato ha destacado las vulneraciones de derechos laborales del sector pesquero como "la falta de convenios dignos, falta de medidas de seguridad, jornadas ininterrumpidas, medidas laborales duras y no reguladas de la propia pesca…". Todo ello "suelen influir directamente en este tipo de muertes", asegura.
Recuerda también que "la política pesquera también tiene un impacto" directo en las condiciones laborales. Ha denunciado que el Gobierno Vasco "hace una apuesta desmesurada por ofrecer ayuda" a las empresas que gestionan atuneros y flota de gran altura, que trabajan explotando los mares de otros territorios. Y opina que "todo el sector pesquero necesita una modificación de las condiciones de trabajo y una regulación legal", algo que "influiría en la tasa de accidentes y muertes".
Según LAB, en 2026 al menos 33 trabajadores han perdido la vida trabajando en Euskal Herria.
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