MUERTE EN EL TRABAJO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere un pescador de Lekeitio en aguas de Senegal

El fallecido es un trabajador de la empresa ATUNSA de Bermeo. El sindicato LAB denuncia que ha sido declarado como "muerte no traumática", y afirma que se trata del segundo fallecido por muerte no traumática en esta empresa en lo que va de año.

Un atunero de Bermeo repele a tiros un intento de ataque pirata en el Índico

Imagen de archivo: Atunero vasco.

Euskaraz irakurri: Lekeitioko arrantzale bat hil da Senegalgo uretan
author image

EITB

Última actualización

Un pescador, de 45 años y vecino de Lekeitio, ha fallecido en Senegal, en aguas cercanas a Dakar, según ha informado el sindicato LAB en un comunicado. Era un empleado de la empresa ATUNSA de Bermeo que ha calificado el fallecimiento como muerte no traumática.

LAB denuncia que en este año 2026 ya han muerto dos trabajadores de esa empresa por muerte no traumática. El anterior fallecimiento ocurrió en enero.  El sindicato afirma para analizar y aclarar este tipo de accidentes "suele haber enormes trabas y falta de transparencia" y destaca que detrás de las muertes no traumáticas hay varios factores. "La carga de trabajo, los ritmos, el estrés y los factores presentes en este tipo de actividad influyen directamente", ha dicho.

El sindicato ha destacado las vulneraciones de derechos laborales del sector pesquero como "la falta de convenios dignos, falta de medidas de seguridad, jornadas ininterrumpidas, medidas laborales duras y no reguladas de la propia pesca…". Todo ello "suelen influir directamente en este tipo de muertes", asegura.

Recuerda también que "la política pesquera también tiene un impacto" directo en las condiciones laborales. Ha denunciado que el Gobierno Vasco "hace una apuesta desmesurada por ofrecer ayuda" a las empresas que gestionan atuneros y flota de gran altura, que trabajan explotando los mares de otros territorios. Y opina que "todo el sector pesquero necesita una modificación de las condiciones de trabajo y una regulación legal", algo que "influiría en la tasa de accidentes y muertes". 

Según LAB, en 2026 al menos 33 trabajadores han perdido la vida trabajando en Euskal Herria.

Accidentes Laborales Sindicato LAB Pesca Lekeitio Economía

Te puede interesar

iberdrola galan pradales etxanobe bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iberdrola celebra en Bilbao sus 125 años con la mirada en "la era de la electricidad"

Iberdrola ha celebrado este martes en su sede de Bilbao su 125 aniversario con un acto institucional en el que se han recordado sus orígenes y su pasado reciente y se ha hecho alusión a sus perspectivas de futuro en la llamada "era de la electricidad". "La Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas", ha dicho el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.

monica-garcia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mónica García cree que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener la huelga

La ministra de Sanidad de España cree que hay "un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco" lleguen a los profesionales del sector. Además, ha destacado que comunidades como Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia han logrado poner fin a la huelga mediante el uso de sus competencias, y ha pedido al resto de comunidades "que hagan su trabajo", "porque las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas".
Cargar más
Publicidad
X