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Astigarraga, el tercer pueblo de Gipuzkoa con la vivienda más cara

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Euskaraz irakurri: Astigarraga, etxebizitzarik garestiena duen Gipuzkoako hirugarren herria
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EITB

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El precio ha subido un 55 % en 4 años y el metro cuadrado se vende ya a 5228 euros. Tras Donostia y Zarautz, es el municipio más caro.

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