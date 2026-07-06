Los trabajadores de Maderas de Llodio vuelven al trabajo tras 284 días de huelga
Los trabajadores de Maderas de Llodio se han reincorporado al trabajo tras haber logrado la readmisión de todos los empleados que deseaban volver a la fábrica.
El comité de empresa de Maderas de Llodio y la empresa Garnica llegaron la pasada semana a un acuerdo para dar por finalizado el conflicto laboral después de 284 días de huelga, la más larga de la historia de la comarca.
El origen del paro estuvo en el ERE planteado por la empresa, con 39 despidos. Tras el acuerdo, los despedidos que han querido reincorporarse han podido hacerlo.
Los sindicatos han realizado una concentración a las cinco de la mañana en la puerta de la fábrica para celebrar el regreso.
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