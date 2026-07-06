CONFLICTO LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los trabajadores de Maderas de Llodio vuelven al trabajo tras 284 días de huelga

El comité de empresa y Garnica Garnica llegaron la pasada semana a un acuerdo para que los despedidos que han querido reincorporarse pudieran hacerlo.
maderas llodio
Maderas de Llodio. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Maderas de Laudioko langileak lanera itzuli dira 284 eguneko grebaren ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los trabajadores de Maderas de Llodio se han reincorporado al trabajo tras haber logrado la readmisión de todos los empleados que deseaban volver a la fábrica.

El comité de empresa de Maderas de Llodio y la empresa Garnica llegaron la pasada semana a un acuerdo para dar por finalizado el conflicto laboral después de 284 días de huelga, la más larga de la historia de la comarca.

El origen del paro estuvo en el ERE planteado por la empresa, con 39 despidos. Tras el acuerdo, los despedidos que han querido reincorporarse han podido hacerlo.

Los sindicatos han realizado una concentración a las cinco de la mañana en la puerta de la fábrica para celebrar el regreso.

Acaba la huelga de 260 días en Maderas de Llodio tras lograrse un acuerdo
Conflictos laborales Llodio Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X