Gipuzkoa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Convocan una huelga indefinida en las ITV de Bergara y Zarautz a partir del 13 de julio

Los sindicatos ELA y LAB han llamado al paro ante la situación de “bloqueo” en la negociación para la renovación del convenio.
20200511221611_itv_
Imagen de archivo de un centro de ITV. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Greba mugagabea deitu dute Bergarako eta Zarauzko IATetan uztailaren 13tik aurrera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los sindicatos ELA y LAB han convocado una huelga indefinida a partir del 13 de julio en los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Bergara y Zarautz ante la situación de "bloqueo" en la negociación para la renovación del convenio.

Los sindicatos han señalado este miércoles en un comunicado que han hecho el llamamiento al paro ante una "clara situación de bloqueo" tras siete reuniones con la empresa Itasua, que gestiona los centros de Bergara y Zarautz.

Estas plantillas "cumplen las mismas funciones" que otros puntos de inspección de vehículos de Gipuzkoa, "pero están muy alejadas de las condiciones de la competencia, por lo que exigen una equiparación de las mismas", asegura el comunicado.

En concreto, afirman que existen "grandes diferencias" en salarios, horas de trabajo y otros parámetros.

El comité de empresa de ambos centros había convocado previamente sendos paros para los días 29 de junio y 8 y 10 de julio.

Gipuzkoa Bergara Zarautz Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X