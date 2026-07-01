Convocan una huelga indefinida en las ITV de Bergara y Zarautz a partir del 13 de julio

Los sindicatos ELA y LAB han convocado una huelga indefinida a partir del 13 de julio en los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Bergara y Zarautz ante la situación de "bloqueo" en la negociación para la renovación del convenio.

Los sindicatos han señalado este miércoles en un comunicado que han hecho el llamamiento al paro ante una "clara situación de bloqueo" tras siete reuniones con la empresa Itasua, que gestiona los centros de Bergara y Zarautz.

Estas plantillas "cumplen las mismas funciones" que otros puntos de inspección de vehículos de Gipuzkoa, "pero están muy alejadas de las condiciones de la competencia, por lo que exigen una equiparación de las mismas", asegura el comunicado.

En concreto, afirman que existen "grandes diferencias" en salarios, horas de trabajo y otros parámetros.

El comité de empresa de ambos centros había convocado previamente sendos paros para los días 29 de junio y 8 y 10 de julio.