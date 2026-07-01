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Greba mugagabea deitu dute Bergarako eta Zarauzko IAT zentroetan uztailaren 13tik aurrera

ELA eta LAB sindikatuek lanuztera deitu dute lan-hitzarmena berritzeko negoziazioaren "blokeoa" dela eta.

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IAT zentro baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

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ELA eta LAB sindikatuek greba mugagabea deitu dute uztailaren 13tik aurrera Bergarako eta Zarauzko Ibilgailuen Azterketa Teknikorako (IAT) zentroetan, hitzarmena berritzeko negoziazioan dagoen "blokeoa" dela eta.

Gipuzkoako bi udalerri horietako zentroak kudeatzen dituen Itasua enpresarekin zazpi bilera egin ostean, "blokeo egoera argia" salatzeko lanuzterako deia egin dutela adierazi dute sindikatuek asteazken honetan, ohar baten bidez.

Azaldu dutenez, zentrootako langileek ibilgailuak ikuskatzeko Gipuzkoako beste gune batzuen "funtzio berak" betetzen dituzte, "baina konpetentziak dakartzan lan-baldintzetatik oso urrun daude, eta, beraz, horiek parekatzea eskatzen dute".

Zehazki, soldatetan, lanorduetan eta beste parametro batzuetan "alde handiak" daudela adierazi dute.

Bi lantokietako langile-batzordeek lanuzteak deitu zituzten ekainaren 29rako eta uztailaren 8 eta 10erako.

Gipuzkoa Bergara Zarautz Ekonomia

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