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Batasunetik kanpo erositako 150 eurotik beherako pakete txikien gaineko zerga kobratzen hasi da EB

Europak galga jarri nahi die batez ere Txinatik (Temu, Shein eta AliExpress enpresen bitartez) Europar Batasunean sartzen diren kostu txikiko inportazioei. Orain arte, 150 euroz azpiko pakete txikiak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita zeuden. 

(Foto de ARCHIVO) Una persona realiza una búsqueda en Aliexpress, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). A partir de 2026, se eliminará la exención de aranceles para pedidos de menos de 150 euros procedentes de China, lo que encarecerá las compras en plataformas como Shein, Temu y AliExpress. Esta medida busca frenar la competencia desleal que supone la entrada masiva de productos chinos baratos en Europa. Eduardo Parra / Europa Press 02 DICIEMBRE 2025: COMPRAS;ONLINE;COMPRA ONLINE;TABLET;MOVIL;ORDENADOR;SHEIN;ALIEXPRESS;TEMU;FASTFASHION 02/12/2025

Interneteko erosketa plataforma bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaurtik aurrera, Europar Batasunak hiru euroko zerga aplikatuko du Europako merkatutik kanpo erosten diren 150 eurotik beherako pakete txikien gainean. Neurriak batez ere Txinatik iristen diren kostu txikiko inportazioei (Temu, Shein eta AliExpress enpresen bidez egiten direnei) eragingo die. 

Gaur arte, 150 eurotik beherako pakete txikiak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egon dira, eta egunero halako 15 milioi pakete inguru sartzen dira Europako aduanetan. Bolumen hori dela-eta, oso zaila da ziurtatzea produktu horiek Europako araudia betetzen dutela eta iruzurraren kontra lan egitea, eta tasa berriarekin EBk galga jarri nahi du. 

Zenbat ordaindu beharko da pakete bakoitzeko?

EBk 3 euroko kargua ezarriko du paketean datorren produktu mota bakoitzeko. Hortaz, paketeak praka bat eta hogei kamiseta baditu, 6 euro kobratuko dira; aldiz, praka bat, kamiseta bat eta txano bat baditu, 9 euroko errekargua aplikatuko da, adibidez.

Nork ordainduko ditu zergak?

Zenbateko horiek ogasunari ordaintzearen ardura salmenta-plataformek edo produktuak inportatzen dituzten enpresek izango dute. Hala ere, litekeena da kostu hori kontsumitzaileari fakturan ordainaraztea.

Noiz arte aplikatuko da?

Tasa aldi baterako sartuko da indarrean, 2028ko uztailaren 1era arte, hain zuzen ere, data horretan Europar Batasuneko aduanen erreforma zabalagoa indarrean sartuko baita. Erreforma horrek 150 eurotik beherako paketeek 1980ko hamarkadatik izan duten aduana-eskubideen salbuespena ezabatu egingo du, eta aurrerantzean, edukiaren arabera ezarriko dira aduana-zergak.

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