Justiziaren erabakia

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Tubos Reunidosen enplegu erregulazioko espedientearen aurkako demanda artxibatu dute, ez dela aplikatuko iragarri ondoren

Enplegu erregulazioko espedientearen aurka sindikatuek aurkeztutako demandak zentzua galdu zuen konkurtso-administratzaileak iragarri zuenean ez zuela aplikatuko.

(Foto de ARCHIVO) Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos EUROPA PRESS EUSKADI 14/4/2026
Tubos Reunidoseko langileak. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak artxibatu egin du sindikatuek Tubos Reunidosen enplegu erregulazioko espedientearen aurka aurkeztutako demanda, sindikatuek bertan behera utzi ostean, konkurtso-administratzaileak iragarri baitzuen ez zuela neurria aplikatuko.

Uztailean ahozko epaiketa egitekoa zen EAEko Auzitegi Nagusian enplegu erregulazioko espediente horren inguruan. Hala ere, enpresaren ardura hartu ondoren, konkurtso-administratzaileak —PKF Attest aholkularitzako kideak— sindikatuei jakinarazi zien enplegu erregulazioko espedientea ez zela aplikatuko; izan ere, ez zen inoiz gauzatu.

Hori dela eta, demandatzaileek —ELA, LAB, FICA-UGT eta ESK sindikatuak— eta demandatuek —Tubos Reunidos Group eta PKF Attest, konkurtso-administratzaile gisa— idazki bateratua aurkeztu zuten auzitegian, prozedura artxibatzeko eskatuz, adostasunez, «auziaren xedea gerora desagertu delako».

Ministerio Fiskalak ere aurkeztu zuen idazkia, prozedura amaitzearen aurka ez zegoela adieraziz. Horrenbestez, Lan Arloko Salak auzia artxibatzea erabaki du.

Sindikatuak Ekonomia

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