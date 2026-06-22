AP-68 % 70 merkeagoa izango da autoentzako eta % 50 kamioientzako Araban
Foru Aldundiak azaroan hartuko du bere gain bide horren Arabako zatiaren kudeaketa. Tarifen helburua lurraldeko gaitasun handiko bideen "mantenurako eta modernizaziorako baliabideak biltzea" izango dela adierazi du.
Arabako Foru Aldundiak AP-68ko bidesaria % 70 merkatzea autoentzat eta % 50 ibilgailu astunentzat proposatu du udazkenetik aurrera, gaitasun handiko bide horren kudeaketa daraman enpresa pribatuari esleipena amaitzen zaionean. Horrela, kilometroko prezioa 22 zentimotik 6 zentimora igaroko da Arabako zatian, eta, beraz, Arabako AP-68ko kilometro guztiengatik ordaindu beharreko tarifa 11,20 eurotik 3,35era pasatuko da.
Hala jasotzen du ordainketa sistema berria arautuko duen foru arauak. Gaur, astelehena, entzunaldi publikora pasatu da arauaren proiektua herritarrek, elkarteek, enpresek eta erakundeek alegazioak aurkeztu ahal izateko. Hori egiteko epea ekainaren 30ean amaituko da. Ondoren, barne prozedurak jarraituko du Foru Gobernuak uztailaren amaieran arau proiektua onar dezan eta Arabako Batzar Nagusietara bidal dezan, behar den epean eta moduan izapidetu ahal izateko.
Tarifa berriak azaroaren 11n hasiko dira aplikatzen, Foru Aldundiak errepiden horren Arabako zatiaren kudeaketa bere gain hartzen duenean. Hala ere, foru erakundeak jakinarazi du azpiegitura osoaren hedapena progresiboa izango dela.
Bidesarien sistema mistoa
Proposamenak bidesarien sistema misto bat definitzen du, free-flow teknologia eta hesia duten kobratze-puntuak konbinatzen dituena, eta ohiko erabiltzaileentzako hobari-programa bat gehitzen duena.
Erabileragatiko ordainketaren kontrola eta ordainketa VIA-T gailuen eta antzekoen bidez egingo da. Web-erregistro horretan, erabiltzaileek beren ibilgailua lotu ahal izango dute kreditu- edo zordunketa-txartel batekin, irakurgailuekin eta kamerekin hainbat puntutan, bai eta eskudirutan ordaintzeko makinekin edo kreditu-txartelarekin edo debitoarekin ere ibilbide nagusietan.
Udaren ondoren, Aldundiak komunikazio-kanpaina bat abiaraziko du sistema berriaren ezaugarrien berri emateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Osakidetzak deitutako EPEaren azterketak gainditu dutenen batez besteko tasa % 90 ingurukoa da
Epaimahaiek berehala zuzentzen dituzte azterketak, eta Osakidetzak egun berean edo hurrengo egunean argitaratzen ditu notak. Normaltasunez eta gorabeherarik gabe egin dituzte probak.
Osakidetzako EPEaren azken egun handia BECen
Guztira, 13.112 pertsonak eman dute izena Erizaintzako hautaprobak egiteko. Administrari laguntzaile (16.728 hautagai) eta administrari (9.821) lanpostuak betetzeko azterketak ere egin dituzte goizean.
Kutxa Fundazioak Elgoibarko Geminis enpresa erosi du
Lehendik erosita zuen Itziarko Gurutzpe enpresarekin batzea da operazioaren asmoa, talde indartsu baten bidez nazioartean lehiatu ahal izateko. Guztira 70 milioi euro fakturatzea espero dute.
Medikuek "benetako negoziazioa" eskatu dute, "greba mugagabea saihestu" nahi bada
"Lanbidearen garrantzia eta berezitasuna onartua izan arte", mobilizatzen jarraituko dutela ziurtatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak.
Deustobarometroaren arabera, etxebizitza da oraindik ere kezka nagusia Euskadin, eta galdetutakoen % 47k uste dute euskara eskakizunak gehiegizkoak direla enplegu publikoan
Etxebizitza da Euskadin kezka nagusia, eta osasun arloak garrantzia hartu du berriz herritarrak gehien kezkatzen dituzten arazoen artean. Deustobarometroak, gainera, euskararen egoerari, bizitzaren kostuarekiko kezkari eta etorkizuneko Estatutuan zerbitzu publikoak blindatzeari buruzko kezkak islatzen ditu.
Abian da Osakidetzako inoizko lan eskaintzarik handiena: 100.000 hautagai 3.700 lanpostutarako
Bederatzi kategoria profesionaletarako azterketak egingo dira BECen: Administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikaria, Fisioterapeuta, Laborategiko teknikari espezialista, Zeladorea, Erizaintzako laguntzailea, Zerbitzuetako langilea, Erizaina, Administrazioko laguntzailea eta Administraria.
Albiste izango dira: Saretzen mugikortasunari buruzko azterlana, Osakidetzako inoizko LEP handiena eta "Mitoaroa III"
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nafarroak etxebizitza berrien stocka agortu zuen 2025eko amaierarako, eta Euskadik % 0,23ra murriztu zuen
Urte amaieran, 2.502 etxebizitza zeuden saldu gabe Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE). Espainiar Estatuan, berriz, saldu gabeko etxebizitza berrien stocka 452.670 etxebizitzakoa izan zen.
Zabalik dago Tubos Reunidos erosteko interesa agertzeko epea
Hartzekodunen konkurtsoa kudeatzen duen epaileak erosketa-prozesua aktibatu du eta konkurtso-administratzaileak prozesua bideratzeko jarritako arauak onartu ditu. Lehentasuna ematen dio talde osoa saltzeari.