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AP-68 % 70 merkeagoa izango da autoentzako eta % 50 kamioientzako Araban

Foru Aldundiak azaroan hartuko du bere gain bide horren Arabako zatiaren kudeaketa. Tarifen helburua lurraldeko gaitasun handiko bideen "mantenurako eta modernizaziorako baliabideak biltzea" izango dela adierazi du.

AP-68 autobidea
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Agentziak | EITB

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Arabako Foru Aldundiak AP-68ko bidesaria % 70 merkatzea autoentzat eta % 50 ibilgailu astunentzat proposatu du udazkenetik aurrera, gaitasun handiko bide horren kudeaketa daraman enpresa pribatuari esleipena amaitzen zaionean. Horrela, kilometroko prezioa 22 zentimotik 6 zentimora igaroko da Arabako zatian, eta, beraz, Arabako AP-68ko kilometro guztiengatik ordaindu beharreko tarifa 11,20 eurotik 3,35era pasatuko da.

Hala jasotzen du ordainketa sistema berria arautuko duen foru arauak. Gaur, astelehena, entzunaldi publikora pasatu da arauaren proiektua herritarrek, elkarteek, enpresek eta erakundeek alegazioak aurkeztu ahal izateko. Hori egiteko epea ekainaren 30ean amaituko da. Ondoren, barne prozedurak jarraituko du Foru Gobernuak uztailaren amaieran arau proiektua onar dezan eta Arabako Batzar Nagusietara bidal dezan, behar den epean eta moduan izapidetu ahal izateko.

Tarifa berriak azaroaren 11n hasiko dira aplikatzen, Foru Aldundiak errepiden horren Arabako zatiaren kudeaketa bere gain hartzen duenean. Hala ere, foru erakundeak jakinarazi du azpiegitura osoaren hedapena progresiboa izango dela. 

Bidesarien sistema mistoa

Proposamenak bidesarien sistema misto bat definitzen du, free-flow teknologia eta hesia duten kobratze-puntuak konbinatzen dituena, eta ohiko erabiltzaileentzako hobari-programa bat gehitzen duena.

Erabileragatiko ordainketaren kontrola eta ordainketa VIA-T gailuen eta antzekoen bidez egingo da. Web-erregistro horretan, erabiltzaileek beren ibilgailua lotu ahal izango dute kreditu- edo zordunketa-txartel batekin, irakurgailuekin eta kamerekin hainbat puntutan, bai eta eskudirutan ordaintzeko makinekin edo kreditu-txartelarekin edo debitoarekin ere ibilbide nagusietan.

Udaren ondoren, Aldundiak komunikazio-kanpaina bat abiaraziko du sistema berriaren ezaugarrien berri emateko. 

2027tik aurrera autobietan kamioientzako bidesariak ezartzea planteatu du Arabako Foru Aldundiak
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