INTERKONEXIO ELEKTRIKOA
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Bizkaiko Golkoa eta Frantzia lotuko dituen goi tentsioko linearako kablea jartzen hasi dira, Lemoiz parean

Iragarkia
gatika frantzia kable elektrikoa itsasoa
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Golkoaren eta Frantziaren arteko interkonexio elektrikoa, gertuago dago. Goi tentsioko linea honek Gatika eta Bordeletik gertu dagoen Cubnezais batuko ditu eta 276 kilometro tartea egingo du ur azpian. Ekosistemari kalterik egiten ez zaiola ziurtatzeko, Aztik gainbegiratuko ditu lanak. 

Eguneko Titularrak Bizkaia Frantzia Elektrizitatea Ekonomia

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