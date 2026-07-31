GASOLINDEGIEN GREBA
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Gipuzkoako Moeve gasolindegietako langileek greba ziklo bati ekin diote, lan-baldintzak hobetzeko asmoz

Lehenengo lanuztea ostegunean hasi zen, 22:00etan, eta igande honetan amaituko da. Mobilizazioen artean, ostiral honetan elkarretaratzea egingo dute AP-8 autobidearen Oiartzungo gasolindegian.

(Foto de ARCHIVO) Estación de Moeve REMITIDA / HANDOUT por MOEVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/11/2024
Moeveko gasolina-zerbitzugunea. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

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Gipuzkoako Moeve (Cepsa ohia) konpainiaren gasolindegietako langileek greba ziklo bat abiatu dute ostegunean, 16 gasolindegiri eragingo diena. Langileek hainbat hilabete daramatzate enpresaren barne-araudia negoziatzen, eta "lan-baldintzak duintzeko aurrerapen nahikorik ez izateak" greba zikloa deitzea ekarri du, Moeveko enpresa batzordeak (LAB-ELA) jakinarazi duenez.

Mobilizazioek Lasarte-Oriako, Villabonako, Zumaiako, Oiartzungo, Etzegarateko eta Aritzetako zerbitzuguneei eragingo diete, baita hiriguneetan dauden beste batzuei ere, hala nola ospitaleetatik Donostiarako jaitsieran, Gaintxurizketako (Irun) autobideko irteeran, Aranaztegi kalean (Andoain) eta Telleria kalean (Bergara) daudenei, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez.

Udako irteera operazioa hastearekin batera, ostiral goizean langileek kontzentrazioa egingo dute AP-8ko zerbitzugunean, Oiartzun parean, Bilborako noranzkoan. Bidegik zaintza berezia egingo du trafikoari ahalik eta kalte gutxien eragiteko.

Horretarako, autobidea kudeatzeaz arduratzen diren taldeek zaintza indartuko dute Trafiko Zuzendaritzarekin koordinatuta, eta arreta berezia jarriko dute seinaleztapenean. Era berean, AP-8ko informazio-panelen bidez informazioa emango da, erabiltzaileei gorabeheren berri emateko.

Grebak Ekonomia

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