Gipuzkoako Moeve gasolindegietako langileek greba ziklo bati ekin diote, lan-baldintzak hobetzeko asmoz
Lehenengo lanuztea ostegunean hasi zen, 22:00etan, eta igande honetan amaituko da. Mobilizazioen artean, ostiral honetan elkarretaratzea egingo dute AP-8 autobidearen Oiartzungo gasolindegian.
Gipuzkoako Moeve (Cepsa ohia) konpainiaren gasolindegietako langileek greba ziklo bat abiatu dute ostegunean, 16 gasolindegiri eragingo diena. Langileek hainbat hilabete daramatzate enpresaren barne-araudia negoziatzen, eta "lan-baldintzak duintzeko aurrerapen nahikorik ez izateak" greba zikloa deitzea ekarri du, Moeveko enpresa batzordeak (LAB-ELA) jakinarazi duenez.
Mobilizazioek Lasarte-Oriako, Villabonako, Zumaiako, Oiartzungo, Etzegarateko eta Aritzetako zerbitzuguneei eragingo diete, baita hiriguneetan dauden beste batzuei ere, hala nola ospitaleetatik Donostiarako jaitsieran, Gaintxurizketako (Irun) autobideko irteeran, Aranaztegi kalean (Andoain) eta Telleria kalean (Bergara) daudenei, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez.
Udako irteera operazioa hastearekin batera, ostiral goizean langileek kontzentrazioa egingo dute AP-8ko zerbitzugunean, Oiartzun parean, Bilborako noranzkoan. Bidegik zaintza berezia egingo du trafikoari ahalik eta kalte gutxien eragiteko.
Horretarako, autobidea kudeatzeaz arduratzen diren taldeek zaintza indartuko dute Trafiko Zuzendaritzarekin koordinatuta, eta arreta berezia jarriko dute seinaleztapenean. Era berean, AP-8ko informazio-panelen bidez informazioa emango da, erabiltzaileei gorabeheren berri emateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Gasolina eta gasolioa sei zentimo baino gehiago garestituko dira litroko bihartik aurrera, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren igoeraren ondorioz
Gasolinaren batez besteko depositua betetzeak duela urtebete baino 8,5 euro gehiago balio du, eta gasolioarenak ia 16 euro gehiago, abuztuko irteera-operazio betean.
38 urteko langile bat oso larri zauritu da Alesbeseko kontserba-enpresa batean izandako istripuan
Foru Gobernuak zabaldutako oharraren arabera, langileari ur irakina erori zaio gainera, eta erredurak ditu gorputzaren % 80an.
Bazka erosketa bateratua aztertuko du Euskadik, lehorteak eragindako larre-eskasia dela eta
ENBA sindikatuko eta UAGA Arabako nekazarien elkarteko ordezkariak Eusko Jaurlaritzarekin bildu dira Lakuan, beroak eta euri faltak lehen sektorean eragindako kalteak aztertzeko.
Tubos Reunidosek 88,19 milioi euroko galera ekonomikoa izan du 2026ko lehen seihilekoan
Konpainiak nazioarteko arantzelek eragindako beherakadari eta enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazioan zehar lantegietan izandako mobilizazioei egotzi die emaitza negatibo hori.
Etxebizitza-salerosketen kopurua % 8,2 igo da Nafarroan, eta % 13,6 jaitsi da EAEn, maiatzean
Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren arabera, etxebizitzaren prezioa % 13,5 garestitu da Nafarroan eta EAEn, berriz, egonkor mantendu da.
BBVAk 6.051 milioi irabazi ditu ekainera arte, iaz baino % 11 gehiago, diru-sarrera errepikariek eta kredituen igoerak bultzatuta
Erakundeak akzioak berrerosteko ezohiko programa berri bat iragarri du, 2.000 milioi eurokoa. Lehenengo tartea, 1.000 milioikoa, abuztuaren 5ean hasiko da.
Urte arteko KPIa % 3,5eraino igo da uztailean Espainian, erregaien eta argindarraren igoeragatik
Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da uztailean, % 3raino.
Albiste izango dira: Klima Aldaketa eta Nekazaritzaren Mahaia, afari solidarioak Donostian eta Ekialde Hurbileko gerra
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Eusko Jaurlaritzak Enagas konpainiaren % 1 erosi du, 45 bat milioi euroren truke
Erosketa hori Indartuz funtsaren bidez egindako lehen inbertsio zuzena da.