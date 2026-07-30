Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitza-salerosketen kopurua % 8,2 igo da Nafarroan, eta % 13,6 jaitsi da EAEn, maiatzean

Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren arabera, etxebizitzaren prezioa % 13,5 garestitu da Nafarroan eta EAEn, berriz, egonkor mantendu da.

(Foto de ARCHIVO) Viviendas en Balmaseda (Bizkaia) EUROPA PRESS 31/3/2026
Basauriko etxebizitza batzuen irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza-salerosketen kopurua % 8,2 igo da Nafarroan, eta % 13,6 jaitsi da EAEn maiatzean, Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren datuen arabera.

Gauzak horrela, Nafarroa izan zen salerosketek gora egin zuten erkidego bakarrenetako bat (+% 8,2), eta Euskadin, berriz, % 13,6 egin zuten behera. Estatuan beherakada handienak izan zituzten lurraldeen artean dago, hortaz, EAE. 

Gainera, etxebizitzen prezioak gorantz jarraitu du Foru Erkidegoan (% 13,5eko igoera), eta EAEn egonkor mantendu da aurreko urtearen aldean.

Etxebizitza eta hipotekak Espainiako Estatuan

Espainiako Estatuan, Notariotzaren Kontseilu Nagusiak bildutako datuek berretsi egiten dute salerosketa kopurua beheranzkoan dabilela eta arian-arian garestitzen doala etxebizitzen prezioa.

Horrela, maiatzean salerosketa-eragiketek % 11,8 egin dute behera urte batetik bestera (55.761 eragiketa).

Metro koadroaren batez besteko prezioa % 8,8 igo da, eta metro karratua 2.049 €-an dago. 17 erkidegoetatik 16ri eragin die garestitzeak, eta Galizian bakarrik jaitsi da (-% 6,8).

Hipotekei dagokienez, kopuruan % 4 jaitsi dira (30.577 eragiketa), baina batez besteko zenbatekoa % 3,9 igo da, 181.976 euroraino. Erosketen % 54,8 mailegu bidez finantzatu ziren, higiezinaren balioaren % 72,5 ordaintzeko.

Etxebizitza da arazo nagusia Bizkaiko herritarrentzat, enplegua eta herritarren segurtasunik eza atzetik dituela
Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X