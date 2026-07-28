Zerga turistikoaren ordenantza onartuta, urtean 8 milioi euro biltzea espero du Donostiako Udalak
Jon Insausti alkateak esan duenez, helburu nagusia da hiria bisitatzen dutenek "zerbitzu publikoak, azpiegiturak, hiri-espazioak, segurtasuna eta beste jarduerak finantzatzen laguntzea, bisiten eta donostiarren bizi-kalitatearen arteko oreka mantentzeko".
Egonaldi turistikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza berria onartu du gaur Donostiako Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak. Aurreikuspenen arabera, urtean 8 milioi euro inguru biltzea espero da, eta helburua da diru hori hiriko azpiegiturak mantendu, eta zerbitzu publikoak eta segurtasuna ordaintzeko erabiltzea.
Datorren urteko urtarriletik aurrera aplikatuko zaie zerga bisitariei, eta zenbatekoa ostatu motaren araberakoa izango da. Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartutako Foru Arauak ahalbidetzen duen gehieneko kopuruak onartu dira; hala, landetxetan 1,25 euro kobratuko dira gaueko eta pertsonako, eta gurutza-ontzietan, berriz, 7 euro. Kategoria handieneko hotelek eta erabilera turistikoko etxebizitzek 6,5 euroko tarifa izango dute gaueko.
Jon Insausti Donostiako alkateak goizean eskainitako prentsaurrekoan eman ditu ordenantza berriaren nondik norakoak. Azpimarratu duenez, "Udalak luzaroan aldarrikatu duen neurria da hau" eta hiriari turismo-jardueraren eragina "modu orekatuagoan" kudeatu ahal izateko tresnak emateko premiari erantzuten dio.
18 urtetik beherakoak salbuetsita geratuko dira, eta ordaintzeko gehieneko muga sei gaukoa izango da; beraz, bidaiariak Donostian geratzen direnean, zazpigarren gautik aurrera ez dute zergarik izango.
Insaustik nabarmendu du Donostiak bat egiten duela Europako beste hiri eta helmuga batzuekin, "turismo-eredu jasangarriago eta orekatuago baterantz aurrera egiteko”.
Orain, alegazioak aurkezteko eta eztabaidarako epea zabalduko da, eta irailean iritsiko da araudi berria osoko bilkurara.
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