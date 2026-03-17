Tasa turistikoa 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera ezarriko da Euskadin
Gipuzkoako Foru Aldundiak turismoari lotutako zerga berria arautzen duen Foru Arauaren proiektua onartu du. Zergaren oinarria gau kopuruaren arabera kalkulatuko da.
Datorren urteko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko dira kobratzen tasa turistikoa Euskadiko establezimendu turistikoetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak astearte honetan onartu du zerga berria arautzen duen Foru Arauaren proiektua, eta azaldu du datorren urtean hasiko dela aplikatzen. Hasiera-data hori Bizkaiko eta Arabako foru aldundiekin adostu da.
Gipuzkoaren kasuan, proiektuak jasotzen duenez, zerga berria tokiko tributua izango da, eta ostatu turistikoetan egiten diren egonaldiak zergapetuko ditu; besteak beste, hotelak, pentsioak, apartamentuak, kanpinak, landa-etxeak, aterpetxeak, etxebizitza turistikoak eta baita eskalan dauden gurutzaldiak ere. Bisitariek ordainduko dute zerga, eta establezimenduek kudeatuko dute.
Zergaren oinarria jarraian egindako gau kopuruaren arabera kalkulatuko da, gehienez bost gau pertsona bakoitzeko kontuan hartuta. Era berean, azken kuota ostatu motaren arabera aldatuko da, eta establezimenduaren kategoriaren arabera tarifa desberdinak aplikatuko dira.
Proiektuak salbuespenen zerrenda zabala jasotzen du. Salbuetsita daude 18 urtetik beherakoak, % 65eko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonak zein mendekotasun-egoeran daudenak, baita ikasketengatik eta osasun-arrazoiengatik bidaiatzen dutenak eta programa sozial publikoetan parte hartzen dutenak ere. Halaber, ezinbesteko arrazoiengatik egindako egonaldiak ere kanpo geratuko dira.
Halaber, udalek zerga egokitu ahal izango dute ordenantza fiskalen bidez: % 100erainoko hobariak ezarri ahal izango dituzte ostatu-ahalmen txikia duten udalerrietan, eta % 50erainoko gainkargak turismo-presio handiagoa dutenetan.
