Leioak gauerdira arte luzatu du TAOaren ordutegia

Udalbatzak erabaki hori hartu du arratsalde-gauean Leioako hiru TAO guneetan (Pinueta, Lamiako eta Ibaiondo) aparkatzeko arazoak izaten direlako, Getxoko bizilagun askok hor uzten dutelako autoa. 

Leioa amplía el horario de la OTA hasta medianoche

Leioako udaletxea, artxiboko irudia. Argazkia: Orain.eus

EITB

Leioako Udalbatzak (Bizkaia) erabaki du TAOaren ordutegia gauerdira arte luzatzea erabaki du, arratsalde-gauean Leioako hiru TAO guneetan (Pinueta, Lamiako eta Ibaiondo) aparkatzeko arazoak direla eta.

TAOaren amaiera-ordutegia hurbiltzen denean (orain, 21:00etan), Leioako gune horietako aparkaleku asko Getxoko bizilagunek betetzen dituzte. 

Udalbatzaren erabakiaren ondorioz, TAOa lanegunetan 00:00etan amaituko da. Astelehenetik ostiralerako ordutegia 09:30etik 13:30era eta 16:00etatik 00:00etara izango da, eta larunbatean 09:00etatik 13:30era. Ordutegi-aldaketa horrek ez du egoiliarren tarifa igotzea ekarriko.

Neurria dagoeneko onartuta dago, baina Udalak kalkulatu du uztailaren amaierara arte ez dela indarrean jarriko, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 30 egun baliodun behar baitira.

