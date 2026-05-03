NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek "nazioarteko zuzenbidea urratu" duela salatu dute Iruñean

Elkarretaratzean, atxilotutako bi ekintzaileak askatzeko eta ontziei Gazara iristen eta laguntza humanitarioa ematen uzteko eskatu dute, besteak beste.

PAMPLONA, 03/05/2026.- Decenas de personas se han concentrado este domingo en Pamplona, convocadas por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, para denunciar la "clara violación del Derecho Internacional" llevada a cabo por Israel con dos integrantes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria y que han sido "secuestrados". EFE/Villar López
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka pertsona bildu dira gaur, igandea, Iruñean, Yala Nafarroa con Palestina elkarteak deituta, Israelek laguntza humanitarioa zeraman ontzidiko bi kiderekin egindako "Nazioarteko Zuzenbidearen urraketa argia" salatzeko.

Lidon Soriano Palestinari elkartasna adierazteko elkarte horretako bozeramaileak nazioarteko komunitatearen eta gobernuen "eraginkortasun eza" kritikatu du, herritarren mobilizazioaren aurrean. "Herritarrak mobilizatzen ari diren arren, gobernuek ez dute egoera honek eskatzen duen erantzuna ematen", salatu du. Protesta Nafarroako Gobernuaren egoitzaren aurrean egin dute, "STOP genozidioa eta blokeoa" eta "Atxilotuak askatu" leloak zeramatzaten bi pankartekin.

Sorianok "kezkagarritzat" jo du Israelen "zigorgabetasuna", eta "nazioarteko zuzenbidearen 50 urraketa baino gehiago" pilatzea leporatu dio. Horregatik, onartezintzat jo du gobernuek egoera hori ahalbidetzen jarraitzea.

Elkarretaratzean, atxilotutako bi ekintzaileak askatzeko eta ontziei Gazara iristen eta laguntza humanitarioa ematen uzteko eskatu dute, besteak beste. Horrez gain, Israeli zigorrak ezartzeko, herrialdearekin harremanak hausteko eta boikot kanpainak bultzatzeko deia egin dute ere bai, "desinbertsioak behartzeko".

Flotillan parte hartzen ari ziren bi ekintzaile nafarrei dagokienez, Sorianok esan du oraingoz ez dutela euren egoerari buruzko informazio gehiagorik, eta Flotilla Global Sumudek "aurrera" jarraitzen duela gaineratu du.

Elkarretaratze jendetsua izan da, eta Sorianok "gizarte konprometitu, sentsibilizatu eta Palestinarekiko solidarioa" dela esan du.

Palestinari elkartasna adierazteko elkarte horretako bozeramaileak salatu duenez, "ontziak atzemateaz gain, gertakariak nazioarteko uretan jazo ziren, kostaldetik 600 kilometro baino gehiagora", eta hori, bere ustez, "nazioarteko zuzenbidearen urraketa bikoitza da".

Una concentración denuncia en Pamplona la "violación del derecho internacional" por Israel
Israel Gazako Zerrenda Iruñea Giza eskubideak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X