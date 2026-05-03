Una concentración denuncia en Pamplona la "violación del derecho internacional" por Israel

Decenas de personas se han concentrado este domingo en Pamplona, convocadas por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, para denunciar la "clara violación del Derecho Internacional" llevada a cabo por Israel con dos integrantes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria y que han sido "secuestrados".

La portavoz de esta plataforma, Lidon Soriano, ha criticado la “inoperancia” de la comunidad internacional y de los gobiernos, frente a la movilización de la ciudadanía, "ya que pese a que los pueblos se están moviendo, los gobiernos no están a la altura de la situación". La protesta se ha llevado a cabo ante la sede del Gobierno de Navarra, tras dos pancartas con los lemas "STOP genozidioa eta blokeoa" (Alto al genocidio y al bloqueo) y "Atxilotuak askatu" (Libertad para los detenidos).

Soriano ha calificado de “alarmante” la “impunidad” con la que, en su opinión, actúa Israel, al que ha acusado de acumular “más de medio centenar de vulneraciones del Derecho internacional”. Por ello, ha considerado “inadmisible” que los gobiernos “sigan permitiendo esta situación”.

Entre las reivindicaciones planteadas, ha exigido la liberación de los dos activistas retenidos y que se permita a las embarcaciones llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria. También ha pedido la imposición de sanciones a Israel, la ruptura de relaciones y el impulso de campañas de boicot para “forzar desinversiones”.

En relación con los dos activistas navarros que formaban parte de la flotilla, Soriano ha indicado que por el momento no disponen de más información sobre su situación, mientras que la Flotilla Global Sumud “continúa adelante”.

La concentración ha contado con una notable respuesta ciudadana, que Soriano ha atribuido a “una sociedad comprometida, sensibilizada y solidaria con Palestina desde hace décadas”.

La portavoz de esta plataforma ha denunciado que “no solo se han interceptado barcos de la flotilla", sino que además ha subrayado que los hechos se produjeron “en aguas internacionales, a más de 600 kilómetros de la costa”, lo que, a su juicio, constituye “una doble violación del Derecho internacional”.