Agredidas cerca de 1500 mujeres en Euskadi hasta marzo, el 69,4 % por su pareja o expareja
Un total de 1484 mujeres denunciaron en los tres primeros meses del año en Euskadi haber sido víctimas de agresiones, bien por su pareja o expareja, o atacadas por su entorno familiar, lo que supone un ascenso del 3 % respecto al primer trimestre del pasado año. Siete de cada diez víctimas (69,4 %) fueron atacadas por su pareja o expareja.
Por tipo de delito, ha aumentado la violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), que alcanzó la cifra de 298 víctimas, lo que supone un 11,6 % más que las 267 del año anterior, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde.
También creció, aunque en menor cuantía (+1 %) la violencia ejercida por la pareja o expareja hacia las mujeres, tras contabilizarse 1030 atacadas entre enero y marzo, por las 1019 del mismo periodo del pasado año.
En Gipuzkoa hubo una caída del 3,5 % de este tipo de agresiones, al anotarse 332 víctimas, por las 334 de un año antes. En Bizkaia fueron 506 las mujeres violentadas por su pareja o expareja (+5 %), frente a las 482 del pasado año, mientras en Álava disminuyeron un 0,5% (193 en 2025, por las 192 de este año).
Por último, 156 mujeres denunciaron hasta marzo haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, una más que en el mismo periodo de 2025 (+0,65 %).
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