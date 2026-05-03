1.500 emakumek erasoak jasan dituzte Euskadin martxora arte, % 69,4k bikotekideek edo bikotekide ohiek eragindakoak
Delitu motaren arabera sailkatuta, ugaritu egin da familia barruko indarkeria —ez ditu bikotekideak edo bikotekide ohiak kontuan hartzen—. Guztira, 298 biktima izan dira martxora arte, hau da, aurreko urtean baino % 11,6 gehiago, Emakumearen Euskal Erakundeak (Emakunde) bildutako datuen arabera.
Urteko lehen hiru hilabeteetan, 1.484 emakumek salatu zituzten erasoak Euskadin; gehienak, bikotekideek, bikotekide ohiek edo familiako kideren batek eragindakoak. Horrek esan nahi du 2025ko lehen hiruhilekoan baino % 3 eraso gehiago izan direla aurten.
Hamar emakumetik zazpik, % 69,4k hain zuzen ere, bikotekideen edo bikotekide ohien erasoak salatu dituzte.
Bikotekideek edo bikotekide ohiek eragindako indarkeria ere hazi egin da (+% 1). Orotara, urtarrila martxoa bitartean, 1030 eraso izan ziren —iazko epe berean, 1019 eraso—.
Azkenik, 156 emakume sexu askatasunaren aurkako delitu baten biktima izan ziren, 2025eko sasoi berean baino bat gehiago (+% 0,65).
