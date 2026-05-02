TRAFIKO-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, autobus baten eta auto baten arteko istripuan

17:00ak pasatxo gertatu da ezbeharra, eta, ondorioz, errepidea itxita dago eta ibilgailuen zirkulazioa AP-68ra desbideratzen ari dira.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona zauritu dira larunbat arratsalde honetan Arrigorriagan (Bizkaia) izandako zirkulazio-istripu batean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, autobus batek eta auto batek talka egin dute 17:00ak pasatxo zirenean.

Ezbeharra BI-625 errepidean gertatu da, Bilborako noranzkoan, Arrigorriaga parean. 

Bi ibilgailuen arteko talkaren ondorioz, autoan zihoazen hiru pertsona Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dituzte, Ertzaintzak baieztatu duenez. Autobusa hutsik zihoan eta gidariak ez du zauririk izan.

Istripuaren ondorioz, errepidea itxita geratu da eta zirkulazioa AP-68ra desbideratzen ari dira. 

Arrigorriaga Bizkaia Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X