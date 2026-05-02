Komunean kaka egiterakoan jarrera hobetzeko gailu bat diseinatu dute Iturgoiengo lau bizilagunek
Osasuna eta ergonomia uztartzen dituen ekimen berritzaile horren atzean Asier eta Iñigo Arabaolaza, Joseba Imaz eta Jose Antonio Lazcano daude; 'Naturpos' gailuaren sortzaileak. Oso sistema erraza erabiltzen du gailuak. Hankak altxarazten dizkio erabiltzaileari, nolabait gorputzaren jarrera naturala har dezan.
80 biztanle inguru dituen Iturgoien (Nafarroa) herriko lau bizilagunek orain arte ikusi gabeko gailu bat diseinatu dute, kaka egiterakoan komunean hartzen dugun jarrera hobetzeko.
Osasuna eta ergonomia uztartzen dituen ekimen berritzaile horren atzean Asier eta Iñigo Arabaolaza, Joseba Imaz eta Jose Antonio Lazcano daude; 'Naturpos' gailuaren sortzaileak.
Gorputzaren jarrera naturala
Dagoeneko patentatua dagoen produktuak oso sistema erraza erabiltzen du. Hankak altxarazten dizkio erabiltzaileari, nolabait gorputzaren jarrera naturala har dezan.
Gailuaren ekoizleek azaldu dutenez, jarrera horrekin lortu nahi dute muskulu puboanala (uzki hodiari eta ondestearen behealdean dagoen egiturari eusten dion muskulu zuntz banda) erlaxatuta egotea, eta ondorioz, zenbait osasun arazo saihestea; hala nola, idorreria, hemorroideak edo zoru pelbikoaren lesioak.
Menturaz sortu zen ideia. Lau ekoizleek jakin bazekiten —ikerketa zientifikoek erakusten dute— kukubilko jarrita egiten dela kaka hobekien. Halere, komun gehienek ez dute jarrera hori modu naturalean hartzeko aukera ematen, eta "muga" horretaz jabetuta, erabaki zuten "arazo" horri irtenbidea emango zion gailu bat diseinatu eta merkaturatzea.
Horiek horrela, sabela husterakoan zangoek hartzen duten angeluan datza gailuaren gakoa. "90 eta 35 gradu artean erlaxatzen da muskulu puboanala", adierazi du Imazek.
Iturgoiendik mundura
Dagoeneko saldu dituzte hainbat gailu, eta, enpresaren arabera, harrera ona izaten ari dira. Erosleen profila askotarikoa da, baina 40 eta 70 urte bitarteko pertsonak dira nagusi. "Emakumeei zuzendutako produktua izango zela uste genuen, baina gizon asko ere ari dira erosten, zoru pelbikoa prostata arazoekin ere lotuta baitago", azaldu du Imazek.
