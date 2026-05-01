Gazte bat atxilotu dute Metro Bilbaoko segurtasun-zaintzaile bati eraso egiteagatik

17:30 aldera jazo da erasoa, Abandoko geltokian, atxilotuak trenbidea gurutzatu duenean, batetik bestera. Segurtasuneko langileak bertaratu direnean, egindakoa aurpegiratu diote eta gazteak eraso egin dio horietako bati.

Usuarios en la estación de metro de Sarriko de Metro Bilbao. EFE/Luis Tejido

Bilboko metroaren geltoki bat. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

26 urteko gizon bat atxilotu dute ostiral arratsaldean Abandoko geltokian Metro Bilbaoko segurtasun-zaindari bati eraso egitea leporatuta, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

17:30 aldera jazo da erasoa, atxilotuak trenbidea gurutzatu duenean, batetik bestera. Segurtasuneko langileak bertaratu direnean, egindakoa aurpegiratu diote.

Gizona identifikatzen ari ziren unean, Ertzainak bertan zeudela, atxilotua segurtasun-zaintzaileetako bati oldartu zaio, eta eraso egin dio.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
