26 urteko emakume bat oso larri zauritu da Saratsan, auto-istripuan

Ezbeharra N-240-A errepideko 11,5 kilometroan jazo da. Larrialdi zerbitzuek ibilgailutik atera dute emakumea, eta anbulantzian eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñera. Guardia Zibila ezbeharraren nondik norakoak ikertzen ari da. 

Herida muy grave una mujer de 26 años tras sufrir un accidente vial en Sarasa

26 urteko emakume bat oso larri zauritu da Saratsan, auto-istripuan. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak

Agentziak | EITB

26 urteko emakume bat oso larri zauritu da gaur, osteguna, N-240-A errepidean, Saratsa (Iza) parean, kamioi baten aurka talka egin ostean.

SOS Nafarroa 112 larrialdi zerbitzuak 13:56an jaso du istripuaren berri, eta Cordovillako suhiltzaileak, osasun arloko langileak, bi anbulantzia eta Guardia Zibilaren patruilak bertaratu dira.

Ezbeharra N-240-A errepideko 11,5 kilometroan jazo da, Sarasa parean, Izako udalerrian. Auto batek eta kamioi batek aurrez aurre talka egin dute. Beste auto batek ere istripua izan du, baina ez du kalte handirik izan eta ez da beste inor zauritu.

Larrialdi zerbitzuek ibilgailutik atera dute 26 urteko emakumea, eta bizi-euskarri aurreratuko anbulantzian eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñera.

Guardia Zibila ezbeharraren nondik norakoak ikertzen ari da. 

