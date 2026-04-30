B1 maila lau urtean eta 120 euroren truke lortzeko Euskara Bonua aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak

Aitor Aldasoro, Ibone Bengoetxea, Jokin Azkue
Aitor Aldasoro, Irune Bengoetxea eta Jokin Azkue, gaur. Argazkia: Irekia.
Agentziak | EITB

Eusko Jaurlaritzak Euskara Bonua jarriko du abian datorren ikasturtean. Bonu horri esker, 120 euroko ordainketa bakar baten bidez, ikasleak gehienez ere lau urte izango ditu B1 mailara iristeko. Epea malgua izango da eta helburua da euskara "modu autonomoan" erabiltzera iristea. 

Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak aurkeztu du euskara ikasteko eredu berri hau, Aitor Aldasoro Hizkuntza Politikarako sailburuordea eta Jokin Azkue Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) zuzendari nagusia ondoan zituela.

Sistema berria indarrean jartzeko 7 milioi euroko inbertsioa egingo du Jaurlaritzak, gutxi gorabehera. Progresiboki jarriko da martxan, datorren ikasturtean lehen urratsa eginda, 2027-2028an zabalduko da guztiz. 

Bengoetxearen esanetan, ekimenaren helburua "gero eta pertsona gehiagok hizkuntza ezagutzea baino harago doa"; euskara "natural hitz egiteko gai izan daitezen eta egunerokoan erabiltzeko jauzia egin dezaten" bilatzen du.

Proposamenaren oinarria "erabiltzaile independenteen" kopurua handitzea da, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren (EEMB) arabera B1-B2 maila lortzeko helburua dutenak. 

Lehendakariordeak zehaztu duenez, Eusko Jaurlaritzak azken urteetan bultzatu duen doakotasun politikak "hazkunde esanguratsuak" ekarri ditu hainbat mailatako matrikulazioetan: % 24,6 C1 mailan 16 eta 18 urte bitarteko gazteen artean, % 30 baino gehiago A1 mailan eta % 20 inguru A2 mailan, amaitu gabe dagoen ikasturteko behin-behineko datuen arabera. Azken hiru urteetan 100.000 pertsona baino gehiago ibili dira euskaltegietan.

Hala ere, "pertsona asko euskara ikasten hasten dira, baina guztiek ez dute jarraitzen eguneroko an normal erabiltzeko maila lortu arte. Hori da gaur egun herri gisa dugun benetako erronka ".

Hasierako mailetan (A1 eta A2) egungo birmatrikulazio-tasa % 56koa da, goragoko mailetan baino baxuagoa. "Atalase horretara (B1) iristea sustatu nahi dugu, hizkuntza modu natural eta autonomoan erabil dezaten". Gainera, burokrazia murriztuz, modu ekonomikoagoan eta denbora kudeatzeko autonomia handiagoa emanez" egingo da, laburbildu du.

Euskara Bonuak berekin dakarren aldaketa nabarmenenetakoa da asko murriztuko dela kostua; izan ere, orain arte 2.100 eurotik gorako kostua izan duen ikasketa prozesua 120 euro kostako da aurrerantzean. Lau urterako ordainketa bakarra egingo da. 

Ibone Bengoetxea lehendakariordeak laburbildu duenez, doakotasun politika horren jauzia "hirukoitza" da; izan ere, "burokrazia murrizten du" izapide bakar batera; ikaskuntzaren kostu osoa "nabarmen murrizten du", " % 95eraino"; eta, azkenik, "lau urteko aukera" edukitzea "pizgarri" da, ikasleek B1 maila lortu arte jarrai dezaten.

