Zortzi urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri diote Rafa Mir futbolariari, sexu-erasoagatik eta lesioengatik
Bigarren akusatu bati 2 urteko kartzela-zigorra ezarri diote, sexu-eraso delituengatik.
Valentziako Probintzia Auzitegiko Laugarren Sekzioak 8 urte eta erdiko espetxe-zigorra ezarri dio Rafa Mir futbolariari, sexu-eraso delitu bat eta lesio delitu bat egotzita, Valentziako Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez.
Bigarren auzipetua, hura ere futbolaria eta Rafa Mirren laguna, 2 urteko espetxealdira kondenatu dute sexu-eraso, osotasun moralaren aurkako delitu eta lesio arinengatik.
Astelehen honetan jakinarazi zaie epaia aldeei, eta ez da irmoa. Ebazpenaren arabera, Justiziak 64.000 euroko kalte-ordaina ezarri du Mirren biktimaren alde, eta 6.280 eurokoa, bigarren auzipetuaren salatzailearen alde.
Valentzian utzita zegoenean
Rafa Mir Valencia CFren harrobian hazi zen, eta ondoren Wolverhampton Wanderers taldearekin fitxatu zuen. Handik, UD Las Palmasen, Nottingham Foresten eta SD Huescan ibili zen, utzita. 2021ean Sevilla FCra batu zen, eta ordutik klub horretako jokalaria izan da. Geroago, Valencia CFn eta Elche CFn jokatu zuen, lagapen bidez.
Orain epaitu eta zigortutako gertakariak 2024ko irailaren 1eko goizaldean izan ziren, Beteran (Valentzia) zuen etxebizitzan. Gertaerak izan zirenean, Rafa Mir Valencia CFn ari zen jokatzen, Sevilla FCk utzita. Valentziarako lagapena 2024ko uztailean egin zen ofizial.
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