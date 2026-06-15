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El futbolista Rafa Mir, condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual.
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El futbolista Rafa Mir, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rafa Mir futbolaria 8 urte eta erdiko kartzela-zigorrera kondenatu dute sexu-erasoagatik eta lesioengatik
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EITB

Última actualización

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Cedido en el Valencia

Rafa Mir se formó en la cantera del Valencia CF y después fichó por el Wolverhampton Wanderers, desde donde fue cedido a UD Las Palmas, Nottingham Forest y SD Huesca. En 2021 se incorporó al Sevilla FC, equipo al que ha pertenecido desde entonces. Posteriormente jugó cedido en el Valencia CF y en el Elche CF.

Los hechos ahora condenados ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de Bétera (Valencia). En el momento de los hechos (la madrugada del 1 de septiembre de 2024), Rafa Mir jugaba en el Valencia CF, donde estaba cedido por el Sevilla FC. Su cesión al Valencia se había hecho oficial en julio de 2024.

Abusos sexuales Sociedad

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