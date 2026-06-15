El futbolista Rafa Mir, condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.
La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.
Cedido en el Valencia
Rafa Mir se formó en la cantera del Valencia CF y después fichó por el Wolverhampton Wanderers, desde donde fue cedido a UD Las Palmas, Nottingham Forest y SD Huesca. En 2021 se incorporó al Sevilla FC, equipo al que ha pertenecido desde entonces. Posteriormente jugó cedido en el Valencia CF y en el Elche CF.
Los hechos ahora condenados ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de Bétera (Valencia). En el momento de los hechos (la madrugada del 1 de septiembre de 2024), Rafa Mir jugaba en el Valencia CF, donde estaba cedido por el Sevilla FC. Su cesión al Valencia se había hecho oficial en julio de 2024.
Te puede interesar
El nuevo Hospital de Tolosa avanza hacia su adjudicación entre las críticas de EH Bildu por posibles recortes
El consejero Alberto Martínez confía en que la redacción del proyecto se adjudique esta semana, lo que permitirá iniciar las obras en 2028 y concluirlas en 2031. Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado con dureza el documento y ha advertido de que, bajo este planteamiento, la OSI Tolosaldea "va a ofrecer menos servicios que ahora".
La inauguración oficial de la cárcel de Zubieta sella el compromiso con la reinserción frente al modelo de Martutene
El lehendakari Imanol Pradales y el ministro Fernando Grande-Marlaska han presidido la inauguración oficial de Zubieta, un acto donde se ha trasladado la placa en memoria de los tres funcionarios de prisiones asesinados por ETA.
La EHU recuerda que a medianoche concluye el plazo para solicitar la revisión de la PAU
El aviso de la universidad llega tras subsanarse el error informático que puso un cero a decenas de alumnos en el examen de Euskera, una situación que ha llevado a las familias y estudiantes afectados a concentrarse esta mañana ante la Facultad de Ingeniería en San Mamés.
La vivienda sigue escalando como principal problema para los vascos: ya preocupa al 60 % de la población
En materia política, un 25 % de los vascos prefiere a Pradales (PNV) como lehendakari, frente al 11 % que se decanta por Otxandiano (EH Bildu), según los datos del último Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco.
Pedrosa anuncia una prueba piloto en cuatro centros escolares para combatir el calor en las aulas
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado un Plan de Confort Climático del Gobierno Vasco para adaptar los centros educativos ante las olas de calor extremo. Este proyecto arrancará este mismo verano con una prueba piloto en cuatro centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, en respuesta a las protestas de familias y AMPAs tras registrarse temperaturas de hasta 35 grados en aulas de Bilbao, donde se han producido casos de escolares con golpes de calor.
Miles de personas disfrutan en Amurrio con Araba Euskaraz
Bajo el lema "Taupadak berpiztu!", el calor ha acompañado a los participantes en una jornada festiva, repleta de música, cultura y actividades para todos los públicos. Este año, Aresketa Ikastola ha organizado la cita en apoyo al euskera y las ikastolas alavesas.
Piden que se siga donando sangre también en verano, en el Día Internacional de los Donantes de Sangre
Hoy, 14 de junio, es el Día Internacional de las personas donantes de sangre. En Euskadi el 3% de la población es donante. El año pasado se registraron algo más de 79 000 donaciones, pero, ese gesto solidario se reduce de forma considerable en julio y agosto. Profesionales y asociaciones recuerdan que un pequeño gesto como el de donar sangre puede salvar numerosas vidas.
Urnieta celebra la primera edición de “Gazta Rolling” de Euskal Herria
Tras ubicar a los participantes en lo alto de la pendiente lateral de la ermita de Azkorte, ha comenzado el espectáculo. Unas 30 personas han salido tras el queso, y Xabi ha sido el primero en abrir la lista de vencedores de este concurso.
Dos detenidos y tres agentes heridos tras un altercado en las fiestas de Etxebarri
Los incidentes han tenido lugar esta madrugada, cuando tras la detención de un joven por parte de la policía local, se ha requerido la presencia de la Ertzaintza ya que una multitud estaba intentando agredir a los agentes. Los ertzainas han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal y uno de ellos ha resultado herido. También han resultado heridos dos municipales.