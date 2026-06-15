El futbolista Rafa Mir, condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Cedido en el Valencia

Rafa Mir se formó en la cantera del Valencia CF y después fichó por el Wolverhampton Wanderers, desde donde fue cedido a UD Las Palmas, Nottingham Forest y SD Huesca. En 2021 se incorporó al Sevilla FC, equipo al que ha pertenecido desde entonces. Posteriormente jugó cedido en el Valencia CF y en el Elche CF.

Los hechos ahora condenados ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de Bétera (Valencia). En el momento de los hechos (la madrugada del 1 de septiembre de 2024), Rafa Mir jugaba en el Valencia CF, donde estaba cedido por el Sevilla FC. Su cesión al Valencia se había hecho oficial en julio de 2024.