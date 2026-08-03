CRISIS MIGRATORIA
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Cientos de migrantes llegados a Ceuta permanecen en la playa, en condiciones cada vez más precarias

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Ceuta hondartza argazkia
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Euskaraz irakurri: Ceutara heldutako ehunka migratzaile kanpamentu inprobisatu batean daude, gero eta egoera prekarioagoan
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EITB

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La Policía ha acordonado la playa del Trampolín para evitar que los migrantes salgan del campamento improvisado hacia la ciudad. Hay escasez de alimentos, falta de agua y una creciente tensión entre las personas concentradas. La situación para estas personas es cada vez más dura, especialmente por la incertidumbre sobre su futuro.

Migración África Europa España Sociedad

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Sin refugio y sin alimentos: la crisis migratoria satura el CETI de Ceuta y desborda a las ONG

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos.

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